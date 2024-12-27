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Три рецепта модних закусок на Новий рік Змії 2025

27 грудня 2024 05:40
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Три смачні закуски на Новий рік Змії 2025 — модні рецепти для святкового столу
Новорічні закуски. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Готуєтеся до святкування Нового року Змії 2025? Пропонуємо три стильні рецепти закусок, які підкорять ваш святковий стіл. Швидко, смачно і модно — ідеально для будь-якої компанії. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Закуска 1: Рулетики з салямі і крем-сиром

Вам знадобиться:

  • салямі — 100 г;
  • крем-сир — 100 г;
  • оливки — 60 г;
  • перець — 100 г.

Спосіб приготування

Салямі нарізати тонкими скибочками. На кожну скибочку салямі викласти трохи крем-сиру, оливки та нарізаний перець.

Скрутити кожну скибочку салямі в рулетик за допомогою харчової плівки, ущільнюючи начинку всередині.

закуска з салямі на новий рік
Рулетики з салямі і крем-сиром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Залишити в холодильнику на 30 хвилин, щоб закуска охолола та застигла. Порізати рулетики на маленькі частини і подавати до столу.

Закуска 2: "Мандарин" з куркою та сиром

Вам знадобиться: 

  • куряче філе – 200 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • твердий сир – 100 г.;
  • морква – 2-3 шт.;
  • майонез;
  • часник.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити, охолодити і нарізати дрібними кубиками. Яйця відварити, очистити та натерти на великій тертці.

Моркву натерти на дрібній тертці. Твердий сир натерти на великій тертці. У мисці змішати курку, яйця, сир і моркву, додати пропущений через прес часник, майонез і все ретельно перемішати.

як приготувати салат у формі мандаринів
"Мандарин" з куркою та сиром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти суміш на тарілку, надаючи форму мандарина. Для зручності використовувати харчову плівку. Верхный шар потрыбно зробити з тертоъ моркви.  Охолодити в холодильнику перед подачею.

Закуска 3: Блінчики з крабовими паличками і сиром

Вам знадобиться: 

  • крабові палички – 100 г;
  • твердий сир – 100 г;
  • петрушка;
  • майонез;
  • яйця – 4-5 шт.;
  • часник – 1 зубок.

Спосіб приготування

Для приготування млинців збити яйця і смажити тонкі млинці на розігрітій сковороді. Крабові палички нарізати дрібно, а твердий сир натерти на дрібній тертці.

Часник пропустити через прес і змішати з майонезом, щоб отримати соус. У мисці змішати крабові палички, тертий сир, часник з майонезом і подрібнену петрушку.

закуска з крабовими паличками на новий рік
Блінчики з крабовими паличками і сиром. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На кожен млинець викладати начинку і акуратно скручувати в рулет. Загорнути рулетики в харчову плівку та охолодити в холодильнику на кілька годин.

Порізати на невеликі частини і подавати до столу. Ці закуски чудово підходять для святкового столу і стануть чудовим доповненням до будь-якого святкового меню.

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мандарини салат закуска ковбаса Новий рік 2025

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