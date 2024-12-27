Три смачні закуски на Новий рік Змії 2025 — модні рецепти для святкового столу

Три рецепта модних закусок на Новий рік Змії 2025
Готуєтеся до святкування Нового року Змії 2025? Пропонуємо три стильні рецепти закусок, які підкорять ваш святковий стіл. Швидко, смачно і модно — ідеально для будь-якої компанії.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Закуска 1: Рулетики з салямі і крем-сиром
Вам знадобиться:
- салямі — 100 г;
- крем-сир — 100 г;
- оливки — 60 г;
- перець — 100 г.
Спосіб приготування
Салямі нарізати тонкими скибочками. На кожну скибочку салямі викласти трохи крем-сиру, оливки та нарізаний перець.
Скрутити кожну скибочку салямі в рулетик за допомогою харчової плівки, ущільнюючи начинку всередині.
Залишити в холодильнику на 30 хвилин, щоб закуска охолола та застигла. Порізати рулетики на маленькі частини і подавати до столу.
Закуска 2: "Мандарин" з куркою та сиром
Вам знадобиться:
- куряче філе – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- твердий сир – 100 г.;
- морква – 2-3 шт.;
- майонез;
- часник.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити, охолодити і нарізати дрібними кубиками. Яйця відварити, очистити та натерти на великій тертці.
Моркву натерти на дрібній тертці. Твердий сир натерти на великій тертці. У мисці змішати курку, яйця, сир і моркву, додати пропущений через прес часник, майонез і все ретельно перемішати.
Викласти суміш на тарілку, надаючи форму мандарина. Для зручності використовувати харчову плівку. Верхный шар потрыбно зробити з тертоъ моркви. Охолодити в холодильнику перед подачею.
Закуска 3: Блінчики з крабовими паличками і сиром
Вам знадобиться:
- крабові палички – 100 г;
- твердий сир – 100 г;
- петрушка;
- майонез;
- яйця – 4-5 шт.;
- часник – 1 зубок.
Спосіб приготування
Для приготування млинців збити яйця і смажити тонкі млинці на розігрітій сковороді. Крабові палички нарізати дрібно, а твердий сир натерти на дрібній тертці.
Часник пропустити через прес і змішати з майонезом, щоб отримати соус. У мисці змішати крабові палички, тертий сир, часник з майонезом і подрібнену петрушку.
На кожен млинець викладати начинку і акуратно скручувати в рулет. Загорнути рулетики в харчову плівку та охолодити в холодильнику на кілька годин.
Порізати на невеликі частини і подавати до столу. Ці закуски чудово підходять для святкового столу і стануть чудовим доповненням до будь-якого святкового меню.
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