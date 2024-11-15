Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Три рецепта теплых напитков, которые согреют в холодную погоду arrow

Три рецепта теплых напитков, которые согреют в холодную погоду

15 ноября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Теплые напитки на зиму, чтобы согреться — рецепты приготовления
Чай и фрукты. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

В морозные дни хочется тепла и уюта, и здесь самыми лучшими помощниками станут согревающие напитки. Предлагаем три вкусных рецепта, которые не только подарят приятное тепло, но и поднимут настроение даже в самое холодное время.

Новини.LIVE предлагают три проверенных рецепта, которые непременно станут вашими любимыми.

Читайте также:

В холодные дни, когда ветер стучит щеки, а снег хрустит под ногами, нет ничего лучше, чем вернуться домой и согреться чашкой ароматного напитка. Теплые напитки — это не только способ повысить температуру тела, но и создать уютную атмосферу, подарить себе радость и наслаждение.

Горячий чай с пряностями и апельсином

Этот напиток переносит мыслями в зимние праздники и заполняет дом ароматом уюта.

рецепт вкусного и полезного чая
Ягоды и мед. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • 2 пакетика черного чая или 2 ч. л. листового;
  • 1 апельсин;
  • 2 палочки корицы;
  • 5-6 бутонов гвоздики;
  • 2-3 кусочка имбиря;
  • 2 ст. л. меда;
  • 500 мл воды.

Способ приготовления

Вскипятите воду и заварите чай. Выжмите сок из половины апельсина, а вторую половину нарежьте кружочками.

Добавьте в чай сок, апельсиновые кружочки, корицу, гвоздику и имбирь. Поставьте на медленный огонь и прогревайте напиток 5-7 минут, не доводя до кипения.

Добавьте мед, помешайте и подавайте. Этот чай отлично согревает, увеличивает иммунитет и заряжает энергией.

Классическое какао с маршмеллоу

Нежный вкус детства, который согреет даже самый пасмурный день.

Вам понадобится:

  • 3 ст. л. какао-порошка;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 500 мл молока;
  • 50 г черного шоколада;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • маршмеллоу или взбитые сливки для подачи.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле смешайте какао-порошок, сахар и ванильный сахар. Постепенно добавьте молоко, помешивая, чтобы избежать комочков.

Поставьте на огонь и доведите до горячего состояния (но не кипятите). Добавьте шоколад и перемешайте, пока он полностью не растает.

Разлейте какао по чашкам, сверху добавьте маршмеллоу или взбитые сливки. Это напиток, который окутывает теплом и дарит настоящее удовольствие.

Медово-лимонный напиток с корицей

Простой и полезный напиток, который поможет не только согреться, но поддержать здоровье.

как приготовить вкусный чай
Чай и травы. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • 1 лимон;
  • 2 ст. л. меда;
  • 1 палочка корицы;
  • 3 кружочка имбиря;
  • 500мл горячей воды.

Способ приготовления

В чашку положите кружочки лимона, корицу и имбирь. Залейте горячей водой (не кипятком, чтобы сохранить полезные свойства меда).

Дайте настояться 5 минут, добавьте мед и размешайте. Напиток отлично согревает, защищает от простуды и дарит приятный вкус.

Эти три напитка предназначены для того, чтобы сделать холодные дни приятными и уютными. Выберите свой любимый рецепт или повторите все три, чтобы наполнить свой дом теплом и ароматом зимних вкусностей.

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

Еще мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

осень чай витамины рецепты иммунитет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

20:00 Как отбирают кандидатов на службу по контракту в ВСУ — детали

19:22 В ВМС ответили, сколько одновременно Калибров может запустить РФ

19:21 Нардепу Шевченко избрали меру пресечения

19:19 Зеленский отреагировал на звонок Шольца Путину

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:54 Лишение водительских прав за игнорирование повестки — реакция МО

18:53 Украинский флот пополнится тремя кораблями — что известно

18:44 Шольц провел разговор с Путиным — что он сказал диктатору России

18:34 Зеленский считает, что Трамп поможет поскорее закончить войну

18:23 Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но есть нюанс

20:00 Как отбирают кандидатов на службу по контракту в ВСУ — детали

19:22 В ВМС ответили, сколько одновременно Калибров может запустить РФ

19:21 Нардепу Шевченко избрали меру пресечения

19:19 Зеленский отреагировал на звонок Шольца Путину

18:54 Лишение водительских прав за игнорирование повестки — реакция МО

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:53 Украинский флот пополнится тремя кораблями — что известно

18:44 Шольц провел разговор с Путиным — что он сказал диктатору России

18:34 Зеленский считает, что Трамп поможет поскорее закончить войну

18:23 Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но есть нюанс

18:08 В Украине возросло количество ДТП с погибшими — детали от полиции

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

14 ноября 2024

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи