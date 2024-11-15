Теплые напитки на зиму, чтобы согреться — рецепты приготовления

Чай и фрукты. Фото: Freepik

В морозные дни хочется тепла и уюта, и здесь самыми лучшими помощниками станут согревающие напитки. Предлагаем три вкусных рецепта, которые не только подарят приятное тепло, но и поднимут настроение даже в самое холодное время.

Новини.LIVE предлагают три проверенных рецепта, которые непременно станут вашими любимыми.

Читайте также:

В холодные дни, когда ветер стучит щеки, а снег хрустит под ногами, нет ничего лучше, чем вернуться домой и согреться чашкой ароматного напитка. Теплые напитки — это не только способ повысить температуру тела, но и создать уютную атмосферу, подарить себе радость и наслаждение.

Горячий чай с пряностями и апельсином

Этот напиток переносит мыслями в зимние праздники и заполняет дом ароматом уюта.

Ягоды и мед. Фото: Freepik

Вам понадобится:

2 пакетика черного чая или 2 ч. л. листового;

1 апельсин;

2 палочки корицы;

5-6 бутонов гвоздики;

2-3 кусочка имбиря;

2 ст. л. меда;

500 мл воды.

Способ приготовления

Вскипятите воду и заварите чай. Выжмите сок из половины апельсина, а вторую половину нарежьте кружочками.

Добавьте в чай сок, апельсиновые кружочки, корицу, гвоздику и имбирь. Поставьте на медленный огонь и прогревайте напиток 5-7 минут, не доводя до кипения.

Добавьте мед, помешайте и подавайте. Этот чай отлично согревает, увеличивает иммунитет и заряжает энергией.

Классическое какао с маршмеллоу

Нежный вкус детства, который согреет даже самый пасмурный день.

Вам понадобится:

3 ст. л. какао-порошка;

2 ст. л. сахара;

500 мл молока;

50 г черного шоколада;

1 ч. л. ванильного сахара;

маршмеллоу или взбитые сливки для подачи.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле смешайте какао-порошок, сахар и ванильный сахар. Постепенно добавьте молоко, помешивая, чтобы избежать комочков.

Поставьте на огонь и доведите до горячего состояния (но не кипятите). Добавьте шоколад и перемешайте, пока он полностью не растает.

Разлейте какао по чашкам, сверху добавьте маршмеллоу или взбитые сливки. Это напиток, который окутывает теплом и дарит настоящее удовольствие.

Медово-лимонный напиток с корицей

Простой и полезный напиток, который поможет не только согреться, но поддержать здоровье.

Чай и травы. Фото: Freepik

Вам понадобится:

1 лимон;

2 ст. л. меда;

1 палочка корицы;

3 кружочка имбиря;

500мл горячей воды.

Способ приготовления

В чашку положите кружочки лимона, корицу и имбирь. Залейте горячей водой (не кипятком, чтобы сохранить полезные свойства меда).

Дайте настояться 5 минут, добавьте мед и размешайте. Напиток отлично согревает, защищает от простуды и дарит приятный вкус.

Эти три напитка предназначены для того, чтобы сделать холодные дни приятными и уютными. Выберите свой любимый рецепт или повторите все три, чтобы наполнить свой дом теплом и ароматом зимних вкусностей.

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

Еще мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.