Теплые напитки на зиму, чтобы согреться — рецепты приготовления

Три рецепта теплых напитков, которые согреют в холодную погоду
В морозные дни хочется тепла и уюта, и здесь самыми лучшими помощниками станут согревающие напитки. Предлагаем три вкусных рецепта, которые не только подарят приятное тепло, но и поднимут настроение даже в самое холодное время.
Новини.LIVE предлагают три проверенных рецепта, которые непременно станут вашими любимыми.
В холодные дни, когда ветер стучит щеки, а снег хрустит под ногами, нет ничего лучше, чем вернуться домой и согреться чашкой ароматного напитка. Теплые напитки — это не только способ повысить температуру тела, но и создать уютную атмосферу, подарить себе радость и наслаждение.
Горячий чай с пряностями и апельсином
Этот напиток переносит мыслями в зимние праздники и заполняет дом ароматом уюта.
Вам понадобится:
- 2 пакетика черного чая или 2 ч. л. листового;
- 1 апельсин;
- 2 палочки корицы;
- 5-6 бутонов гвоздики;
- 2-3 кусочка имбиря;
- 2 ст. л. меда;
- 500 мл воды.
Способ приготовления
Вскипятите воду и заварите чай. Выжмите сок из половины апельсина, а вторую половину нарежьте кружочками.
Добавьте в чай сок, апельсиновые кружочки, корицу, гвоздику и имбирь. Поставьте на медленный огонь и прогревайте напиток 5-7 минут, не доводя до кипения.
Добавьте мед, помешайте и подавайте. Этот чай отлично согревает, увеличивает иммунитет и заряжает энергией.
Классическое какао с маршмеллоу
Нежный вкус детства, который согреет даже самый пасмурный день.
Вам понадобится:
- 3 ст. л. какао-порошка;
- 2 ст. л. сахара;
- 500 мл молока;
- 50 г черного шоколада;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- маршмеллоу или взбитые сливки для подачи.
Способ приготовления
В небольшой кастрюле смешайте какао-порошок, сахар и ванильный сахар. Постепенно добавьте молоко, помешивая, чтобы избежать комочков.
Поставьте на огонь и доведите до горячего состояния (но не кипятите). Добавьте шоколад и перемешайте, пока он полностью не растает.
Разлейте какао по чашкам, сверху добавьте маршмеллоу или взбитые сливки. Это напиток, который окутывает теплом и дарит настоящее удовольствие.
Медово-лимонный напиток с корицей
Простой и полезный напиток, который поможет не только согреться, но поддержать здоровье.
Вам понадобится:
- 1 лимон;
- 2 ст. л. меда;
- 1 палочка корицы;
- 3 кружочка имбиря;
- 500мл горячей воды.
Способ приготовления
В чашку положите кружочки лимона, корицу и имбирь. Залейте горячей водой (не кипятком, чтобы сохранить полезные свойства меда).
Дайте настояться 5 минут, добавьте мед и размешайте. Напиток отлично согревает, защищает от простуды и дарит приятный вкус.
Эти три напитка предназначены для того, чтобы сделать холодные дни приятными и уютными. Выберите свой любимый рецепт или повторите все три, чтобы наполнить свой дом теплом и ароматом зимних вкусностей.
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