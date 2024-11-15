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Три рецепти теплих напоїв, які зігріють у холодну погоду

15 листопада 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Теплі напої на зиму, щоб зігрітися — рецепти приготування
Чай та фрукти. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

У морозні дні хочеться тепла і затишку, і тут найкращими помічниками стануть зігріваючі напої. Пропонуємо три смачні рецепти, які не лише подарують приємне тепло, а й піднімуть настрій навіть у найхолоднішу пору.

Новини.LIVE пропонують три перевірені рецепти, які неодмінно стануть вашими улюбленими.

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У холодні дні, коли вітер студить щоки, а сніг хрумтить під ногами, немає нічого кращого, ніж повернутися додому й зігрітися чашкою ароматного напою. Теплі напої — це не лише спосіб підвищити температуру тіла, але й можливість створити затишну атмосферу, подарувати собі радість та насолоду.

Гарячий чай із прянощами та апельсином

Цей напій переносить думками до зимових свят і заповнює дім ароматом затишку.

рецепт смачного та корисного чаю
Ягоди та мед. Фото: Freepik

Вам знадобиться: 

  • 2 пакетики чорного чаю або 2 ч. л. листового;
  • 1 апельсин;
  • 2 палички кориці;
  • 5-6 бутонів гвоздики;
  • 2-3 шматочки імбиру;
  • 2 ст. л. меду;
  • 500 мл води.

Спосіб приготування

Закип’ятіть воду й заваріть чай. Вичавіть сік з половини апельсина, а другу половину наріжте кружечками.

Додайте до чаю сік, апельсинові кружечки, корицю, гвоздику та імбир. Поставте на повільний вогонь і прогрівайте напій 5-7 хвилин, не доводячи до кипіння.

Додайте мед, розмішайте та подавайте. Цей чай чудово зігріває, підвищує імунітет і заряджає енергією.

Класичне какао з маршмеллоу

Ніжний смак дитинства, який зігріє навіть найпохмуріший день.

Вам знадобиться: 

  • 3 ст. л. какао-порошку;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 500 мл молока;
  • 50 г чорного шоколаду;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • маршмеллоу або збиті вершки для подачі.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі змішайте какао-порошок, цукор і ванільний цукор. Поступово додайте молоко, помішуючи, щоб уникнути грудочок.

Поставте на вогонь і доведіть до гарячого стану (але не кип’ятіть). Додайте шоколад і перемішайте, доки він повністю не розтане.

Розлийте какао по чашках, зверху додайте маршмеллоу або збиті вершки. Це напій, який огортає теплом і дарує справжню насолоду.

Медово-лимонний напій з корицею

Простий і корисний напій, який допоможе не лише зігрітися, але й підтримати здоров’я.

як приготувати смачний чай
Чай і трави. Фото: Freepik

Вам знадобиться: 

  • 1 лимон;
  • 2 ст. л. меду;
  • 1 паличка кориці;
  • 3 кружечки імбиру;
  • 500 мл гарячої води.

Спосіб приготування

У чашку покладіть кружечки лимона, корицю та імбир. Залийте гарячою водою (не кип’ятком, щоб зберегти корисні властивості меду).

Дайте настоятися 5 хвилин, додайте мед і розмішайте. Напій чудово зігріває, захищає від застуди й дарує приємний смак.

Ці три напої створені для того, щоб зробити холодні дні приємними та затишними. Оберіть свій улюблений рецепт або спробуйте всі три, щоб наповнити свій дім теплом і ароматом зимових смаколиків.

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