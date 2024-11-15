Теплі напої на зиму, щоб зігрітися — рецепти приготування

Три рецепти теплих напоїв, які зігріють у холодну погоду
У морозні дні хочеться тепла і затишку, і тут найкращими помічниками стануть зігріваючі напої. Пропонуємо три смачні рецепти, які не лише подарують приємне тепло, а й піднімуть настрій навіть у найхолоднішу пору.
Новини.LIVE пропонують три перевірені рецепти, які неодмінно стануть вашими улюбленими.
У холодні дні, коли вітер студить щоки, а сніг хрумтить під ногами, немає нічого кращого, ніж повернутися додому й зігрітися чашкою ароматного напою. Теплі напої — це не лише спосіб підвищити температуру тіла, але й можливість створити затишну атмосферу, подарувати собі радість та насолоду.
Гарячий чай із прянощами та апельсином
Цей напій переносить думками до зимових свят і заповнює дім ароматом затишку.
Вам знадобиться:
- 2 пакетики чорного чаю або 2 ч. л. листового;
- 1 апельсин;
- 2 палички кориці;
- 5-6 бутонів гвоздики;
- 2-3 шматочки імбиру;
- 2 ст. л. меду;
- 500 мл води.
Спосіб приготування
Закип’ятіть воду й заваріть чай. Вичавіть сік з половини апельсина, а другу половину наріжте кружечками.
Додайте до чаю сік, апельсинові кружечки, корицю, гвоздику та імбир. Поставте на повільний вогонь і прогрівайте напій 5-7 хвилин, не доводячи до кипіння.
Додайте мед, розмішайте та подавайте. Цей чай чудово зігріває, підвищує імунітет і заряджає енергією.
Класичне какао з маршмеллоу
Ніжний смак дитинства, який зігріє навіть найпохмуріший день.
Вам знадобиться:
- 3 ст. л. какао-порошку;
- 2 ст. л. цукру;
- 500 мл молока;
- 50 г чорного шоколаду;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- маршмеллоу або збиті вершки для подачі.
Спосіб приготування
У невеликій каструлі змішайте какао-порошок, цукор і ванільний цукор. Поступово додайте молоко, помішуючи, щоб уникнути грудочок.
Поставте на вогонь і доведіть до гарячого стану (але не кип’ятіть). Додайте шоколад і перемішайте, доки він повністю не розтане.
Розлийте какао по чашках, зверху додайте маршмеллоу або збиті вершки. Це напій, який огортає теплом і дарує справжню насолоду.
Медово-лимонний напій з корицею
Простий і корисний напій, який допоможе не лише зігрітися, але й підтримати здоров’я.
Вам знадобиться:
- 1 лимон;
- 2 ст. л. меду;
- 1 паличка кориці;
- 3 кружечки імбиру;
- 500 мл гарячої води.
Спосіб приготування
У чашку покладіть кружечки лимона, корицю та імбир. Залийте гарячою водою (не кип’ятком, щоб зберегти корисні властивості меду).
Дайте настоятися 5 хвилин, додайте мед і розмішайте. Напій чудово зігріває, захищає від застуди й дарує приємний смак.
Ці три напої створені для того, щоб зробити холодні дні приємними та затишними. Оберіть свій улюблений рецепт або спробуйте всі три, щоб наповнити свій дім теплом і ароматом зимових смаколиків.
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