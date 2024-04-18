Рецепт глазури для куличей, которая не осыпается — пошаговый рецепт.

Куличи в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Три рецепта глазури для куличей — белковая глазурь, глазурь на сухом молоке и глазурь на желатине. Обязательно сохраните, вам точно пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Для первой глазури вам понадобится:

яичный белок 2 шт;

сахарная пудра 115 г (в 2 раза больше, чем белка, можно добавлять и больше, тогда глазурь будет быстрее застывать, меньше липнуть, но будет крошиться);

лимонный сок 1 ст.л;

соль 1 щепотка.

Для глазури на желатине (на 3-4 кулича диаметром 9 см):

сахар 100 г;

вода теплая 30 мл;

желатин 1 ч.л. (5 г);

лимонный сок 1 ст.л.

Для глазури на сухом молоке (на 1-2 кулича диаметром 9 см):

сухое молоко 60 г;

сахарная пудра 1 ч.л;

вода теплая 25 мл.

Способ приготовления первой глазури

Белки взбить со щепоткой соли до пышной пены. Добавить постепенно сахарную пудру, в конце добавить сок лимона.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать куличи глазурью. Поставить куличи в прогретую до 100 ºС духовку на 5 минут, чтобы глазурь слегка подсохла и чтобы обезопасить себя (бактерии сальнонеллы умирают при температуре 80 ºС за 5 минут).

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Способ приготовления второй глазури

В желатин влить 1 ст.л. теплой воды, перемешать и дать набухнуть или подготовить желатин согласно инструкции на упаковке.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставшуюся воду влить в сахар и сварить сахарный сироп до полного растворения крупинок сахара.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать сиропу остыть немного, добавить набухший желатин, хорошо перемешать до полного растворения желатина. Взбить смесь миксером до побеления и загустения. Добавить лимонный сок и взбить еще раз.

Глазурь на желатине. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Способ приготовления третьей глазури

Смешать сухое молоко с сахарной пудрой, постепенно добавить теплую воду до желаемой консистенции.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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