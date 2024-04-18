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Три рецепта глазури для куличей, которые не осыпаются — минимум сахара

18 апреля 2024 21:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт глазури для куличей, которая не осыпается — пошаговый рецепт.
Куличи в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Три рецепта глазури для куличей — белковая глазурь, глазурь на сухом молоке и глазурь на желатине. Обязательно сохраните, вам точно пригодится. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Для первой глазури вам понадобится: 

  • яичный белок 2 шт;
  • сахарная пудра 115 г (в 2 раза больше, чем белка, можно добавлять и больше, тогда глазурь будет быстрее застывать, меньше липнуть, но будет крошиться);
  • лимонный сок 1 ст.л;
  • соль 1 щепотка. 

Для глазури на желатине (на 3-4 кулича диаметром 9 см):

  • сахар 100 г;
  • вода теплая 30 мл;
  • желатин 1 ч.л. (5 г);
  • лимонный сок 1 ст.л.

Для глазури на сухом молоке (на 1-2 кулича диаметром 9 см):

  • сухое молоко 60 г;
  • сахарная пудра 1 ч.л;
  • вода теплая 25 мл. 

Способ приготовления первой глазури

Белки взбить со щепоткой соли до пышной пены. Добавить постепенно сахарную пудру, в конце добавить сок лимона. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать куличи глазурью. Поставить куличи в прогретую до 100 ºС духовку на 5 минут, чтобы глазурь слегка подсохла и чтобы обезопасить себя (бактерии сальнонеллы умирают при температуре 80 ºС за 5 минут).

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Способ приготовления второй глазури

В желатин влить 1 ст.л. теплой воды, перемешать и дать набухнуть или подготовить желатин согласно инструкции на упаковке. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставшуюся воду влить в сахар и сварить сахарный сироп до полного растворения крупинок сахара.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать сиропу остыть немного, добавить набухший желатин, хорошо перемешать до полного растворения желатина. Взбить смесь миксером до побеления и загустения. Добавить лимонный сок и взбить еще раз. 

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Глазурь на желатине. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Способ приготовления третьей глазури

Смешать сухое молоко с сахарной пудрой, постепенно добавить теплую воду до желаемой консистенции. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали рецепт кулича без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурью за одну минуту.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешательства для современных хозяек.

Советуем ознакомиться с пасхальным рецептом кулича, как Панеттон, который очень легок в приготовлении.

рецепты
лайфхаки
Пасха
кулич
глазурь

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