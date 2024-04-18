Рецепт глазури для куличей, которая не осыпается — пошаговый рецепт.

Три рецепта глазури для куличей, которые не осыпаются — минимум сахара
Три рецепта глазури для куличей — белковая глазурь, глазурь на сухом молоке и глазурь на желатине. Обязательно сохраните, вам точно пригодится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Для первой глазури вам понадобится:
- яичный белок 2 шт;
- сахарная пудра 115 г (в 2 раза больше, чем белка, можно добавлять и больше, тогда глазурь будет быстрее застывать, меньше липнуть, но будет крошиться);
- лимонный сок 1 ст.л;
- соль 1 щепотка.
Для глазури на желатине (на 3-4 кулича диаметром 9 см):
- сахар 100 г;
- вода теплая 30 мл;
- желатин 1 ч.л. (5 г);
- лимонный сок 1 ст.л.
Для глазури на сухом молоке (на 1-2 кулича диаметром 9 см):
- сухое молоко 60 г;
- сахарная пудра 1 ч.л;
- вода теплая 25 мл.
Способ приготовления первой глазури
Белки взбить со щепоткой соли до пышной пены. Добавить постепенно сахарную пудру, в конце добавить сок лимона.
Смазать куличи глазурью. Поставить куличи в прогретую до 100 ºС духовку на 5 минут, чтобы глазурь слегка подсохла и чтобы обезопасить себя (бактерии сальнонеллы умирают при температуре 80 ºС за 5 минут).
Способ приготовления второй глазури
В желатин влить 1 ст.л. теплой воды, перемешать и дать набухнуть или подготовить желатин согласно инструкции на упаковке.
Оставшуюся воду влить в сахар и сварить сахарный сироп до полного растворения крупинок сахара.
Дать сиропу остыть немного, добавить набухший желатин, хорошо перемешать до полного растворения желатина. Взбить смесь миксером до побеления и загустения. Добавить лимонный сок и взбить еще раз.
Способ приготовления третьей глазури
Смешать сухое молоко с сахарной пудрой, постепенно добавить теплую воду до желаемой консистенции.
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