Рецепт глазурі для паски, яка не обсипається - покроковий рецепт.

Паски в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Три рецепти глазурі для пасок — білкова глазур, глазур на сухому молоці та глазур на желатині. Обов'язково збережіть, вам знадобиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Для першої глазурі вам знадобиться:

яєчний білок 2 шт.;

цукрова пудра 115 г (в 2 рази більше, ніж білка, можна додавати і більше, тоді глазур швидше застигатиме, менше липне, але кришиться);

лимонний сік 1 ст.

сіль 1 щіпка.

Для глазурі на желатині (на 3-4 паски діаметром 9 см):

цукор 100 г;

вода тепла 30мл;

желатин 1 ч. л. (5 г);

лимонний сік 1 ст.

Для глазурі на сухому молоці (на 1-2 паски діаметром 9 см):

сухе молоко 60 г;

цукрова пудра 1 год.

вода тепла 25мл.

Спосіб приготування першої глазурі

Білки збити із щіпкою солі до пишної піни. Додати поступово цукрову пудру, в кінці додати сік лимона.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити паски глазур'ю. Поставити паски в прогріту до 100 ºС духовку на 5 хвилин, щоб глазур трохи підсохла і щоб убезпечити себе (бактерії сальнонели вмирають при температурі 80 ºС за 5 хвилин).

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спосіб приготування другої глазурі

У желатин влити 1 ст. теплої води, перемішати і дати набухнути або підготувати желатин згідно з інструкцією на упаковці.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Воду, що залишилася, влити в цукор і зварити цукровий сироп до повного розчинення крупинок цукру.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати сиропу охолонути трохи, додати набряклий желатин, добре перемішати до повного розчинення желатину. Збити суміш міксером до побіління та загусання. Додати лимонний сік та збити ще раз.

Глазур на желатині. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спосіб приготування третьої глазурі

Змішати сухе молоко із цукровою пудрою, поступово додати теплу воду до бажаної консистенції.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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