Рецепт глазурі для паски, яка не обсипається - покроковий рецепт.

Три рецепти глазурі для пасок, які не обсипаються — мінімум цукру
Три рецепти глазурі для пасок — білкова глазур, глазур на сухому молоці та глазур на желатині. Обов'язково збережіть, вам знадобиться.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Для першої глазурі вам знадобиться:
- яєчний білок 2 шт.;
- цукрова пудра 115 г (в 2 рази більше, ніж білка, можна додавати і більше, тоді глазур швидше застигатиме, менше липне, але кришиться);
- лимонний сік 1 ст.
- сіль 1 щіпка.
Для глазурі на желатині (на 3-4 паски діаметром 9 см):
- цукор 100 г;
- вода тепла 30мл;
- желатин 1 ч. л. (5 г);
- лимонний сік 1 ст.
Для глазурі на сухому молоці (на 1-2 паски діаметром 9 см):
- сухе молоко 60 г;
- цукрова пудра 1 год.
- вода тепла 25мл.
Спосіб приготування першої глазурі
Білки збити із щіпкою солі до пишної піни. Додати поступово цукрову пудру, в кінці додати сік лимона.
Змастити паски глазур'ю. Поставити паски в прогріту до 100 ºС духовку на 5 хвилин, щоб глазур трохи підсохла і щоб убезпечити себе (бактерії сальнонели вмирають при температурі 80 ºС за 5 хвилин).
Спосіб приготування другої глазурі
У желатин влити 1 ст. теплої води, перемішати і дати набухнути або підготувати желатин згідно з інструкцією на упаковці.
Воду, що залишилася, влити в цукор і зварити цукровий сироп до повного розчинення крупинок цукру.
Дати сиропу охолонути трохи, додати набряклий желатин, добре перемішати до повного розчинення желатину. Збити суміш міксером до побіління та загусання. Додати лимонний сік та збити ще раз.
Спосіб приготування третьої глазурі
Змішати сухе молоко із цукровою пудрою, поступово додати теплу воду до бажаної консистенції.
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