Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Три рецепти глазурі для пасок, які не обсипаються — мінімум цукру arrow

Три рецепти глазурі для пасок, які не обсипаються — мінімум цукру

18 квітня 2024 21:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт глазурі для паски, яка не обсипається - покроковий рецепт.
Паски в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Три рецепти глазурі для пасок — білкова глазур, глазур на сухому молоці та глазур на желатині. Обов'язково збережіть, вам знадобиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Для першої глазурі вам знадобиться:

  • яєчний білок 2 шт.;
  • цукрова пудра 115 г (в 2 рази більше, ніж білка, можна додавати і більше, тоді глазур швидше застигатиме, менше липне, але кришиться);
  • лимонний сік 1 ст.
  • сіль 1 щіпка.

Для глазурі на желатині (на 3-4 паски діаметром 9 см):

  • цукор 100 г;
  • вода тепла 30мл;
  • желатин 1 ч. л. (5 г);
  • лимонний сік 1 ст.

Для глазурі на сухому молоці (на 1-2 паски діаметром 9 см):

  • сухе молоко 60 г;
  • цукрова пудра 1 год.
  • вода тепла 25мл.

Спосіб приготування першої глазурі

Білки збити із щіпкою солі до пишної піни. Додати поступово цукрову пудру, в кінці додати сік лимона.

null
Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити паски глазур'ю. Поставити паски в прогріту до 100 ºС духовку на 5 хвилин, щоб глазур трохи підсохла і щоб убезпечити себе (бактерії сальнонели вмирають при температурі 80 ºС за 5 хвилин).

null
Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спосіб приготування другої глазурі

У желатин влити 1 ст. теплої води, перемішати і дати набухнути або підготувати желатин згідно з інструкцією на упаковці.

null
Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Воду, що залишилася, влити в цукор і зварити цукровий сироп до повного розчинення крупинок цукру.

null
Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати сиропу охолонути трохи, додати набряклий желатин, добре перемішати до повного розчинення желатину. Збити суміш міксером до побіління та загусання. Додати лимонний сік та збити ще раз.

null
Глазур на желатині. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спосіб приготування третьої глазурі

Змішати сухе молоко із цукровою пудрою, поступово додати теплу воду до бажаної консистенції.

null
Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали рецепт паски без дріжджів за одну годину разом з випічкою та глазур'ю за одну хвилину.

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі , яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт українського Великодня за п'ять хвилин без замішання для сучасних господинь.

Радимо ознайомитися з великоднім рецептом паски, як Панеттон , який дуже легкий у приготуванні.

рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
глазур

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість