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Три способа, как исправить жидкое пюре

12 апреля 2024 13:55
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Янина Томенко
Редактор
Три способа, как исправить сильно жидкое пюре
Картофельное пюре. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

При приготовлении пюре часто возникает проблема, когда оно получается слишком жидкое. Предлагаем вам несколько рекомендаций, как можно исправить эту ситуацию. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Добавление загустителя

Если ваше пюре слишком жидкое, добавьте загуститель, такой как крахмал, кукурузный крахмал или мука. Растворите небольшое количество загустителя в холодной воде или бульоне, затем добавьте его в пюре и тщательно перемешайте.

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Картофельное пюре. Фото: Freepik

Продолжайте нагревать пюре на среднем огне, пока оно не загустеет до желаемой консистенции. Помните, что добавление загустителя может изменить вкус пюре, поэтому следите за количеством и внимательно контролируйте процесс.

Использование хорошо впитывающих ингредиентов

Другой способ исправить жидкое пюре — добавить ингредиенты, которые хорошо впитывают жидкость. Например, можно добавить пюре отваренного картофеля, мягкого тофу или пюре отварного риса. Эти ингредиенты помогут поглощать излишки жидкости и придать пюре более густую консистенцию.

Долгая термическая обработка

Если пюре все еще слишком жидкое, попробуйте длительную термическую обработку. Поместите пюре в широкую сковороду или кастрюлю и нагревайте на среднем огне, помешивая время от времени.

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Картофельное пюре. Фото: Freepik

При этом излишняя влага будет испаряться, и пюре станет более густым. Однако помните, что этот метод требует времени и внимания, чтобы избежать пересыхания или пригорания.

Эти методы могут помочь вам достичь желаемой консистенции вашего пюре и сохранить его вкус и текстуру.

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