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Три способи, як виправити рідке пюре

12 квітня 2024 13:55
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Яніна Томенко
Редактор
Три способи, як виправити сильно рідке пюре
Картопляне пюре. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

При приготуванні пюре часто виникає проблема, коли воно виходить надто рідким. Пропонуємо кілька рекомендацій, як можна виправити цю ситуацію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Додавання загусника

Якщо ваше пюре занадто рідке, додайте загусник, такий як крохмаль, кукурудзяний крохмаль або борошно. Розчиніть невелику кількість загусника в холодній воді або бульйоні, потім додайте в пюре і ретельно перемішайте.

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Картопляне пюре. Фото: Freepik

Продовжуйте нагрівати пюре на середньому вогні, поки воно не загусне до бажаної консистенції. Пам'ятайте, що додавання загусника може змінити смак пюре, тому слідкуйте за кількістю та уважно контролюйте процес.

Використання добре поглинаючих інгредієнтів

Інший спосіб виправити рідке пюре — додати інгредієнти, які добре вбирають рідину. Наприклад, можна додати пюре відвареної картоплі, м'якого тофу або пюре відвареного рису. Ці інгредієнти допоможуть поглинати надлишки рідини та надати пюре густішу консистенцію.

Довга термічна обробка

Якщо пюре все ще надто рідке, спробуйте тривалу термічну обробку. Помістіть пюре в широку сковороду або каструлю і нагрівайте на середньому вогні, час від часу помішуючи.

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Картопляне пюре. Фото: Freepik

При цьому зайва волога випаровуватиметься, і пюре стане густішим. Однак пам'ятайте, що цей метод вимагає часу та уваги, щоб уникнути пересихання або пригорання.

Ці методи можуть допомогти вам досягти бажаної консистенції вашого пюре та зберегти його смак та текстуру.

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