Что приготовить из редиски — три простых рецепта

Три интересных и простых блюда из молодой редиски
Предлагаем вам ознакомиться с тремя простыми рецептами из редиски. Это полезный овощ, который необходимо включить в свой рацион, поскольку в нем содержится множество витаминов.
Новини.LIVE. подобрали для вас несколько интересных рецептов из редиса.
Салат с редиской, огурцом и зеленью
Вам понадобится:
- молодая редиска 200 г;
- свежий огурец 1-2 штуки;
- зеленый лук 1 пучок;
- укроп 1 пучок;
- петрушка 1 пучок;
- лимонный сок 1 ст. ложка;
- оливковое масло 2 ст. ложки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Редиску нарежьте тонкими кружочками. Огурцы нарежьте полукружочками. Мелко нарежьте зеленый лук, укроп и петрушку.
В большой миске смешайте редиску, огурцы и зелень. Заправьте салат лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Тщательно перемешайте и подавайте сразу.
Тосты с редиской и кремом из авокадо
Вам понадобится:
- молодая редиска 100 г;
- авокадо 1 штука;
- лимонный сок 1 ст. ложка;
- цельнозерновой хлеб 4 ломтика;
- оливковое масло 1 ст. ложка;
- соль, перец;
- свежий укроп для украшения.
Способ приготовления
Авокадо очистите и разомните в пюре, добавив лимонный сок, соль и перец. Нарежьте редиску тонкими кружочками. Ломтики хлеба слегка поджарьте на сковороде или в тостере до золотистой корочки.
Намажьте тосты кремом из авокадо. Сверху уложите кружочки редиски. Полейте тосты небольшим количеством оливкового масла и украсьте свежим укропом. Подавайте сразу.
Редиска, запеченная с медом и бальзамическим уксусом
Вам понадобится:
- молодая редиска 300 г;
- мед 2 ст. ложки;
- бальзамический уксус 1 ст. ложка;
- оливковое масло 2 ст. ложки;
- соль, перец;
- свежий тимьян.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200°C. Редиску очистите и разрежьте пополам. В миске смешайте мед, бальзамический уксус, оливковое масло, соль и перец.
Добавьте редиску в маринад и хорошо перемешайте. Выложите редиску на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте редиску в духовке 20-25 минут, пока она не станет мягкой и слегка карамелизированной.
Подавайте горячей, украсив свежими листьями тимьяна. Эти блюда не только просты в приготовлении, но и подчеркивают свежий и хрустящий вкус молодой редиски.
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