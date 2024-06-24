Что приготовить из редиски — три простых рецепта

Молодая редиска. Фото: Freepik

Предлагаем вам ознакомиться с тремя простыми рецептами из редиски. Это полезный овощ, который необходимо включить в свой рацион, поскольку в нем содержится множество витаминов.

Новини.LIVE. подобрали для вас несколько интересных рецептов из редиса.

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Салат с редиской, огурцом и зеленью

Молодая редиска. Фото: Freepik

Вам понадобится:

молодая редиска 200 г;

свежий огурец 1-2 штуки;

зеленый лук 1 пучок;

укроп 1 пучок;

петрушка 1 пучок;

лимонный сок 1 ст. ложка;

оливковое масло 2 ст. ложки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Редиску нарежьте тонкими кружочками. Огурцы нарежьте полукружочками. Мелко нарежьте зеленый лук, укроп и петрушку.

В большой миске смешайте редиску, огурцы и зелень. Заправьте салат лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Тщательно перемешайте и подавайте сразу.

Тосты с редиской и кремом из авокадо

Молодая редиска. Фото: Freepik

Вам понадобится:

молодая редиска 100 г;

авокадо 1 штука;

лимонный сок 1 ст. ложка;

цельнозерновой хлеб 4 ломтика;

оливковое масло 1 ст. ложка;

соль, перец;

свежий укроп для украшения.

Способ приготовления

Авокадо очистите и разомните в пюре, добавив лимонный сок, соль и перец. Нарежьте редиску тонкими кружочками. Ломтики хлеба слегка поджарьте на сковороде или в тостере до золотистой корочки.

Намажьте тосты кремом из авокадо. Сверху уложите кружочки редиски. Полейте тосты небольшим количеством оливкового масла и украсьте свежим укропом. Подавайте сразу.

Редиска, запеченная с медом и бальзамическим уксусом

Молодая редиска. Фото: Freepik

Вам понадобится:

молодая редиска 300 г;

мед 2 ст. ложки;

бальзамический уксус 1 ст. ложка;

оливковое масло 2 ст. ложки;

соль, перец;

свежий тимьян.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°C. Редиску очистите и разрежьте пополам. В миске смешайте мед, бальзамический уксус, оливковое масло, соль и перец.

Добавьте редиску в маринад и хорошо перемешайте. Выложите редиску на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте редиску в духовке 20-25 минут, пока она не станет мягкой и слегка карамелизированной.

Подавайте горячей, украсив свежими листьями тимьяна. Эти блюда не только просты в приготовлении, но и подчеркивают свежий и хрустящий вкус молодой редиски.

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