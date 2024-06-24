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Три цікаві та прості страви з молодої редиски

24 червня 2024 16:38
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з редиски – три простих рецепти
Молода редиска. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам ознайомитися з трьома простими рецептами з редиски. Це корисний овоч, який необхідно включити свій раціон, оскільки він містить безліч вітамінів.

Новини.LIVE. підібрали вам кілька цікавих рецептів з редису.

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Салат з редискою, огірком та зеленню

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Молода редиска. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • молода редиска 200 г;
  • свіжий огірок 1-2 штуки;
  • зелена цибуля 1 пучок;
  • кріп 1 пучок;
  • петрушка 1 пучок;
  • лимонний сік 1 ст. ложка;
  • оливкова олія 2 ст. ложки;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Редиску наріжте тонкими кружальцями. Огірки наріжте півкружечками. Дрібно наріжте зелену цибулю, кріп та петрушку.

У великій мисці змішайте редиску, огірки та зелень. Заправте салат лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем. Ретельно перемішайте та подавайте відразу.

Тости з редискою та кремом з авокадо

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Молода редиска. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • молода редиска 100 г;
  • авокадо 1 штука;
  • лимонний сік 1 ст. ложка;
  • цільнозерновий хліб 4 скибочки;
  • оливкова олія 1 ст. ложка;
  • сіль перець;
  • свіжий кріп для прикраси.

Спосіб приготування

Авокадо очистіть і розімніть у пюре, додавши лимонний сік, сіль та перець. Наріжте редиску тонкими кружальцями. Скибочки хліба злегка підсмажте на сковороді або в тостері до золотистої скоринки.

Намажте тости кремом із авокадо. Зверху покладіть кружечки редиски. Полийте тости невеликою кількістю оливкової олії та прикрасьте свіжим кропом. Подавайте одразу.

Редиска, запечена з медом та бальзамічним оцтом

Овочі
Молода редиска. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • молода редиска 300 г;
  • мед 2 ст. ложки;
  • бальзамічний оцет 1 ст. ложка;
  • оливкова олія 2 ст. ложки;
  • сіль перець;
  • свіжий чебрець.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 200 °C. Редиску очистіть і розріжте навпіл. У мисці змішайте мед, бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль та перець.

Додайте редиску до маринаду і добре перемішайте. Викладіть редиску на лист, застелений пергаментним папером. Запікайте редиску в духовці 20-25 хвилин, поки вона не стане м'якою та злегка карамелізованою.

Подавайте гарячою, прикрасивши свіжим листям чебрецю. Ці страви не тільки прості в приготуванні, але й підкреслюють свіжий смак молодої редиски.

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