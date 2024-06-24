Що приготувати з редиски – три простих рецепти

Три цікаві та прості страви з молодої редиски
Пропонуємо вам ознайомитися з трьома простими рецептами з редиски. Це корисний овоч, який необхідно включити свій раціон, оскільки він містить безліч вітамінів.
Новини.LIVE. підібрали вам кілька цікавих рецептів з редису.
Салат з редискою, огірком та зеленню
Вам знадобиться:
- молода редиска 200 г;
- свіжий огірок 1-2 штуки;
- зелена цибуля 1 пучок;
- кріп 1 пучок;
- петрушка 1 пучок;
- лимонний сік 1 ст. ложка;
- оливкова олія 2 ст. ложки;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Редиску наріжте тонкими кружальцями. Огірки наріжте півкружечками. Дрібно наріжте зелену цибулю, кріп та петрушку.
У великій мисці змішайте редиску, огірки та зелень. Заправте салат лимонним соком, оливковою олією, сіллю та перцем. Ретельно перемішайте та подавайте відразу.
Тости з редискою та кремом з авокадо
Вам знадобиться:
- молода редиска 100 г;
- авокадо 1 штука;
- лимонний сік 1 ст. ложка;
- цільнозерновий хліб 4 скибочки;
- оливкова олія 1 ст. ложка;
- сіль перець;
- свіжий кріп для прикраси.
Спосіб приготування
Авокадо очистіть і розімніть у пюре, додавши лимонний сік, сіль та перець. Наріжте редиску тонкими кружальцями. Скибочки хліба злегка підсмажте на сковороді або в тостері до золотистої скоринки.
Намажте тости кремом із авокадо. Зверху покладіть кружечки редиски. Полийте тости невеликою кількістю оливкової олії та прикрасьте свіжим кропом. Подавайте одразу.
Редиска, запечена з медом та бальзамічним оцтом
Вам знадобиться:
- молода редиска 300 г;
- мед 2 ст. ложки;
- бальзамічний оцет 1 ст. ложка;
- оливкова олія 2 ст. ложки;
- сіль перець;
- свіжий чебрець.
Спосіб приготування
Розігрійте духовку до 200 °C. Редиску очистіть і розріжте навпіл. У мисці змішайте мед, бальзамічний оцет, оливкову олію, сіль та перець.
Додайте редиску до маринаду і добре перемішайте. Викладіть редиску на лист, застелений пергаментним папером. Запікайте редиску в духовці 20-25 хвилин, поки вона не стане м'якою та злегка карамелізованою.
Подавайте гарячою, прикрасивши свіжим листям чебрецю. Ці страви не тільки прості в приготуванні, але й підкреслюють свіжий смак молодої редиски.
Раніше ми писали, як цинк впливає на застуду та в яких продуктах його найбільше.
Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.
Ще ми писали, чим корисні лимони і чи безпечно їсти шкірку.
Читайте Новини.LIVE!