Это не оладьи и не пирожки — сладкие палочки на завтрак без духовки и миксера

Это не оладьи и не пирожки — сладкие палочки на завтрак
Хотите приготовить что-то новое к завтраку? Эти сладкие палочки — отличная альтернатива оладьям и пирожкам! Минимум усилий, никакой духовки и миксера, а результат вас точно удивит.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- ванилин — 1/2 ч. л.;
- йогурт — 125 г;
- масло — 2 ст. л. (плюс для жарки);
- разрыхлитель — 5 г;
- мука — 250 г;
- яблоко — 1 шт.;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
В глубокую миску вбить яйцо, добавить ванилин, сахар и соль. Перемешать венчиком до однородности. Влить йогурт и масло без запаха, снова хорошо перемешать.
Всыпать разрыхлитель и просеянную муку, замесить мягкое, эластичное тесто — сначала лопаткой, потом руками. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать мелкими кубиками. Добавить в тесто и аккуратно вымешать руками.
Смазать руки и тарелку маслом, отщипывать кусочки теста, формировать из них тонкие "колбаски" и выкладывать на тарелку. Разогреть на сковороде масло, выложить заготовки и обжарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые палочки переложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Вкусно как самостоятельный десерт или с карамелью или сметаной.
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