Это не оладьи и не пирожки — сладкие палочки на завтрак без духовки и миксера

Сладкие палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите приготовить что-то новое к завтраку? Эти сладкие палочки — отличная альтернатива оладьям и пирожкам! Минимум усилий, никакой духовки и миксера, а результат вас точно удивит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

ванилин — 1/2 ч. л.;

йогурт — 125 г;

масло — 2 ст. л. (плюс для жарки);

разрыхлитель — 5 г;

мука — 250 г;

яблоко — 1 шт.;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

В глубокую миску вбить яйцо, добавить ванилин, сахар и соль. Перемешать венчиком до однородности. Влить йогурт и масло без запаха, снова хорошо перемешать.

Всыпать разрыхлитель и просеянную муку, замесить мягкое, эластичное тесто — сначала лопаткой, потом руками. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать мелкими кубиками. Добавить в тесто и аккуратно вымешать руками.

Приготовление палочек. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать руки и тарелку маслом, отщипывать кусочки теста, формировать из них тонкие "колбаски" и выкладывать на тарелку. Разогреть на сковороде масло, выложить заготовки и обжарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые палочки переложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Вкусно как самостоятельный десерт или с карамелью или сметаной.

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