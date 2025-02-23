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Це не оладки і не пиріжки — солодкі палички на сніданок

23 лютого 2025 06:41
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Це не оладки і не пиріжки — солодкі палички на сніданок без духовки та міксера
Солодкі палички. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приготувати щось нове до сніданку? Ці солодкі палички — чудова альтернатива оладкам і пиріжкам! Мінімум зусиль, жодної духовки та міксера, а результат вас точно здивує. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • ванілін — 1/2 ч. л.;
  • йогурт — 125 г;
  • олія — 2 ст. л. (плюс для смаження);
  • розпушувач — 5 г;
  • борошно — 250 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • цукрова пудра — для посипки.

Спосіб приготування

У глибоку миску вбити яйце, додати ванілін, цукор і сіль. Перемішати віночком до однорідності. Влити йогурт і олію без запаху, знову добре перемішати.

Всипати розпушувач і просіяне борошно, замісити м’яке, еластичне тісто — спочатку лопаткою, потім руками. Яблуко очистити від шкірки та серцевини, нарізати дрібними кубиками. Додати в тісто та акуратно вимішати руками.

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Приготування паличок. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити руки та тарілку олією, відщипувати шматочки тіста, формувати з них тонкі "ковбаски" та викладати на тарілку. Розігріти на сковороді олію, викласти заготовки та обсмажити на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору.

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Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Готові палички перекласти на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Перед подачею посипати цукровою пудрою. Смакують як самостійний десерт або з карамеллю чи сметаною.

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