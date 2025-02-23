Це не оладки і не пиріжки — солодкі палички на сніданок без духовки та міксера

Це не оладки і не пиріжки — солодкі палички на сніданок
Хочете приготувати щось нове до сніданку? Ці солодкі палички — чудова альтернатива оладкам і пиріжкам! Мінімум зусиль, жодної духовки та міксера, а результат вас точно здивує.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- ванілін — 1/2 ч. л.;
- йогурт — 125 г;
- олія — 2 ст. л. (плюс для смаження);
- розпушувач — 5 г;
- борошно — 250 г;
- яблуко — 1 шт.;
- цукрова пудра — для посипки.
Спосіб приготування
У глибоку миску вбити яйце, додати ванілін, цукор і сіль. Перемішати віночком до однорідності. Влити йогурт і олію без запаху, знову добре перемішати.
Всипати розпушувач і просіяне борошно, замісити м’яке, еластичне тісто — спочатку лопаткою, потім руками. Яблуко очистити від шкірки та серцевини, нарізати дрібними кубиками. Додати в тісто та акуратно вимішати руками.
Змастити руки та тарілку олією, відщипувати шматочки тіста, формувати з них тонкі "ковбаски" та викладати на тарілку. Розігріти на сковороді олію, викласти заготовки та обсмажити на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору.
Готові палички перекласти на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Перед подачею посипати цукровою пудрою. Смакують як самостійний десерт або з карамеллю чи сметаною.
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