Оладьи из творога на завтрак — пошаговый рецепт

Творожные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Устали от классических оладий? Попробуйте приготовить завтрак из творога, который точно станет вашим фаворитом! Нежные, воздушные и невероятно вкусные — такие творожные оладьи порадуют всю семью и станут отличным началом дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 200 г;

яйцо 1 шт;

кефир 100 г (слегка подогреть);

щепотка соли;

мука 130 г;

сода 0,5 ч.л;

сахар 2 ст.л;

ванильный сахар 10 г;

растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления

В миске смешать творог с яйцом, добавить сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать до однородной массы.

Творог и кефир. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Влить слегка подогретый кефир в творожную массу, добавить щепотку соли и снова хорошо перемешать.

Творожное тесто. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В отдельной миске смешать муку с содой. Постепенно добавлять мучную смесь к творожной массе, аккуратно перемешивая, чтобы тесто получилось густым и однородным.

Оладьи на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть сковороду с растительным маслом. При помощи ложки или кондитерского мешка начать выкладывать порции теста на сковороду и обжаривать оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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