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Это в 100 раз круче, чем классические оладьи — завтрак из творога

30 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Оладьи из творога на завтрак — пошаговый рецепт
Творожные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Устали от классических оладий? Попробуйте приготовить завтрак из творога, который точно станет вашим фаворитом! Нежные, воздушные и невероятно вкусные — такие творожные оладьи порадуют всю семью и станут отличным началом дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог 200 г;
  • яйцо 1 шт;
  • кефир 100 г (слегка подогреть);
  • щепотка соли;
  • мука 130 г;
  • сода 0,5 ч.л;
  • сахар 2 ст.л;
  • ванильный сахар 10 г;
  • растительное масло для обжаривания. 

Способ приготовления 

В миске смешать творог с яйцом, добавить сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать до однородной массы.

рецепт оладушек с творогом
Творог и кефир. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Влить слегка подогретый кефир в творожную массу, добавить щепотку соли и снова хорошо перемешать.

простой рецепт оладушек с творогом
Творожное тесто. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В отдельной миске смешать муку с содой. Постепенно добавлять мучную смесь к творожной массе, аккуратно перемешивая, чтобы тесто получилось густым и однородным.

вкусный рецепт оладушек с творогом
Оладьи на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть сковороду с растительным маслом. При помощи ложки или кондитерского мешка начать выкладывать порции теста на сковороду и обжаривать оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

простой рецепт оладушек с творогом
Готовые оладьи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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