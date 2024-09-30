Оладьи из творога на завтрак — пошаговый рецепт

Это в 100 раз круче, чем классические оладьи — завтрак из творога
Устали от классических оладий? Попробуйте приготовить завтрак из творога, который точно станет вашим фаворитом! Нежные, воздушные и невероятно вкусные — такие творожные оладьи порадуют всю семью и станут отличным началом дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог 200 г;
- яйцо 1 шт;
- кефир 100 г (слегка подогреть);
- щепотка соли;
- мука 130 г;
- сода 0,5 ч.л;
- сахар 2 ст.л;
- ванильный сахар 10 г;
- растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления
В миске смешать творог с яйцом, добавить сахар и ванильный сахар, тщательно перемешать до однородной массы.
Влить слегка подогретый кефир в творожную массу, добавить щепотку соли и снова хорошо перемешать.
В отдельной миске смешать муку с содой. Постепенно добавлять мучную смесь к творожной массе, аккуратно перемешивая, чтобы тесто получилось густым и однородным.
Разогреть сковороду с растительным маслом. При помощи ложки или кондитерского мешка начать выкладывать порции теста на сковороду и обжаривать оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
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