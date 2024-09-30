Оладки з сиру на сніданок — покроковий рецепт

Сирні оладки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Втомилися від класичних оладок? Спробуйте приготувати сніданок з сиру, який стане вашим фаворитом! Ніжні, повітряні та неймовірно смачні — такі сирні оладки порадують усю родину та стануть чудовим початком дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 200 г;

яйце 1 шт;

кефір 100 г (злегка підігріти);

щіпка солі;

борошно 130 г;

сода 0,5 ч. л;

цукор 2 ст.

ванільний цукор 10 г;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці змішати сир з яйцем, додати цукор та ванільний цукор, ретельно перемішати до однорідної маси.

Сир і кефір. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Влити трохи підігрітий кефір у сирну масу, додати щіпку солі і знову добре перемішати.

Сирне тісто. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

В окремій мисці змішати борошно із содою. Поступово додавати борошняну суміш до сирної маси, акуратно перемішуючи, щоб тісто вийшло густим та однорідним.

Оладки на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти сковороду з олією. За допомогою ложки або кондитерського мішка почати викладати порції тесту на сковороду і обсмажувати оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.

Готові оладки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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