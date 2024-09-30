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Це в 100 разів крутіше, ніж класичні оладки — сніданок з сиру

30 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Оладки з сиру на сніданок — покроковий рецепт
Сирні оладки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Втомилися від класичних оладок? Спробуйте приготувати сніданок з сиру, який стане вашим фаворитом! Ніжні, повітряні та неймовірно смачні — такі сирні оладки порадують усю родину та стануть чудовим початком дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир 200 г;
  • яйце 1 шт;
  • кефір 100 г (злегка підігріти);
  • щіпка солі;
  • борошно 130 г;
  • сода 0,5 ч. л;
  • цукор 2 ст.
  • ванільний цукор 10 г;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці змішати сир з яйцем, додати цукор та ванільний цукор, ретельно перемішати до однорідної маси.

рецепт оладок з сиром
Сир і кефір. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Влити трохи підігрітий кефір у сирну масу, додати щіпку солі і знову добре перемішати.

простий рецепт оладок з сиром
Сирне тісто. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

В окремій мисці змішати борошно із содою. Поступово додавати борошняну суміш до сирної маси, акуратно перемішуючи, щоб тісто вийшло густим та однорідним.

смачний рецепт оладок з сиром
Оладки на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти сковороду з олією. За допомогою ложки або кондитерського мішка почати викладати порції тесту на сковороду і обсмажувати оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.

простий рецепт оладок з сиром
Готові оладки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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