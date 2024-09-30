Оладки з сиру на сніданок — покроковий рецепт

Це в 100 разів крутіше, ніж класичні оладки — сніданок з сиру
Втомилися від класичних оладок? Спробуйте приготувати сніданок з сиру, який стане вашим фаворитом! Ніжні, повітряні та неймовірно смачні — такі сирні оладки порадують усю родину та стануть чудовим початком дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир 200 г;
- яйце 1 шт;
- кефір 100 г (злегка підігріти);
- щіпка солі;
- борошно 130 г;
- сода 0,5 ч. л;
- цукор 2 ст.
- ванільний цукор 10 г;
- олія для обсмажування.
Спосіб приготування
У мисці змішати сир з яйцем, додати цукор та ванільний цукор, ретельно перемішати до однорідної маси.
Влити трохи підігрітий кефір у сирну масу, додати щіпку солі і знову добре перемішати.
В окремій мисці змішати борошно із содою. Поступово додавати борошняну суміш до сирної маси, акуратно перемішуючи, щоб тісто вийшло густим та однорідним.
Розігріти сковороду з олією. За допомогою ложки або кондитерського мішка почати викладати порції тесту на сковороду і обсмажувати оладки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку.
Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.
Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.
Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.
Читайте Новини.LIVE!