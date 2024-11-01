Чай для укрепления иммунитета на завтрак – рецепт от вирусов

Чай с травами. Фото: Freepik

Начинайте утро с чашки целительного чая, который поможет защититься от вирусов и укрепить иммунную систему. Только несколько простых ингредиентов — и ваш организм будет готов противостоять сезонным заболеваниям.

Новини.LIVE расскажут о том, какой чай следует пить осенью, чтобы защититься от простуды.

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В сезон вирусов и простуд важно поддерживать иммунитет естественными методами, и горячий чай на завтрак может стать вашим первым защитным барьером. Для этого отлично подойдет полезный напиток, приготовленный на основе иммуномодулирующих компонентов, которые помогают организму защищаться от вирусов, уменьшать воспалительные процессы и повышать сопротивляемость.

Ингредиенты для полезного чая

Имбирь . Этот корень содержит мощные антиоксиданты и оказывает противовоспалительное действие. Имбирь разогревает организм, активизирует обмен веществ и способствует естественному укреплению иммунной системы.

. Этот корень содержит мощные антиоксиданты и оказывает противовоспалительное действие. Имбирь разогревает организм, активизирует обмен веществ и способствует естественному укреплению иммунной системы. Мед. Богат антиоксидантами и природными антисептиками, мед помогает бороться с вредными бактериями и поддерживает здоровье горла. Его антибактериальные свойства известны с давних времен.

Богат антиоксидантами и природными антисептиками, мед помогает бороться с вредными бактериями и поддерживает здоровье горла. Его антибактериальные свойства известны с давних времен. Лимон. Этот фрукт является источником витамина C, необходимого для укрепления иммунитета. Лимон повышает уровень энергии и помогает очистить организм.

Этот фрукт является источником витамина C, необходимого для укрепления иммунитета. Лимон повышает уровень энергии и помогает очистить организм. Тимьян или ромашка. Лекарственные травы, обладающие антисептическими и успокаивающими свойствами, помогают уменьшить воспаление в горле и обеспечивают естественную защиту от инфекций.

Чай и имбирь. Фото: Freepik

Способ приготовления

Очистить небольшой кусочек имбиря (около 2 см), нарезать тонкими ломтиками или потереть на терке.

В кастрюлю с водой (около 500 мл) добавить имбирь и довести до кипения. После закипания убавить огонь и варить еще 5-7 минут.

После того как имбирный отвар немного остынет (до 40-50 °C), добавить 1-2 чайные ложки меда и сок половины лимона.

В чашку положить чабрец или ромашку и залить горячим имбирно-лимонным настоем. Дать настояться 5 минут.

Черный чай. Фото: Freepik

Такой чай не только согреет в холодное утро, но и наполнит организм полезными веществами. Пить его стоит на завтрак, ведь именно тогда он подарит больше энергии и поможет организму лучше подготовиться к борьбе с вирусами в течение дня.

Чашка этого теплого напитка не только поддерживает здоровье, но заряжает бодростью, улучшает настроение и помогает начать день на положительной ноте.

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