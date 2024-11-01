Чай для зміцнення імунітету на сніданок — рецепт від вірусів

Чай з травами. Фото: Freepik

Починайте ранок з чашки цілющого чаю, який допоможе захиститися від вірусів і зміцнити імунну систему. Лише кілька простих інгредієнтів — і ваш організм буде готовий протистояти сезонним захворюванням.

Новини.LIVE розкажуть про те, який чай слід пити восени, щоб захиститися від застуди.

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У сезон вірусів і застуд важливо підтримувати імунітет природними методами, і гарячий чай на сніданок може стати вашим першим захисним бар’єром. Для цього чудово підійде корисний напій, приготований на основі імуномодулюючих компонентів, які допомагають організму захищатися від вірусів, зменшувати запальні процеси та підвищувати опірність.

Інгредієнти для корисного чаю

Імбир . Цей корінь містить потужні антиоксиданти та має протизапальну дію. Імбир розігріває організм, активізує обмін речовин і сприяє природному зміцненню імунної системи.

. Цей корінь містить потужні антиоксиданти та має протизапальну дію. Імбир розігріває організм, активізує обмін речовин і сприяє природному зміцненню імунної системи. Мед. Багатий на антиоксиданти і природні антисептики, мед допомагає боротися із шкідливими бактеріями і підтримує здоров’я горла. Його антибактеріальні властивості відомі з давніх-давен.

Багатий на антиоксиданти і природні антисептики, мед допомагає боротися із шкідливими бактеріями і підтримує здоров’я горла. Його антибактеріальні властивості відомі з давніх-давен. Лимон. Цей фрукт є джерелом вітаміну C, необхідного для зміцнення імунітету. Лимон також підвищує рівень енергії та допомагає очистити організм.

Цей фрукт є джерелом вітаміну C, необхідного для зміцнення імунітету. Лимон також підвищує рівень енергії та допомагає очистити організм. Чебрець або ромашка. Лікарські трави, які мають антисептичні та заспокійливі властивості, допомагають зменшити запалення в горлі та забезпечують природний захист від інфекцій.

Чай та імбир. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Очистити невеликий шматочок імбиру (близько 2 см), нарізати тонкими скибочками або потерти на тертці.

У каструлю з водою (близько 500 мл) додати імбир і довести до кипіння. Після закипання зменшити вогонь і варити ще 5-7 хвилин.

Після того як імбирний відвар трохи охолоне (до 40-50 °C), додати 1-2 чайні ложки меду і сік половини лимона.

У чашку покласти чебрець або ромашку і залити гарячим імбирно-лимонним настоєм. Дати настоятися 5 хвилин.

Чорний чай. Фото: Freepik

Такий чай не лише зігріє в холодний ранок, але й наповнить організм корисними речовинами. Пити його варто на сніданок, адже саме тоді він подарує найбільше енергії та допоможе організму краще підготуватися до боротьби із вірусами протягом дня.

Чашка цього теплого напою не тільки підтримує здоров’я, а й заряджає бадьорістю, покращує настрій і допомагає почати день на позитивній ноті.

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