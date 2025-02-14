Десерт, который причисляют к чудесам мировой гастрономии — как приготовить Паштель де Ната

Паштель де ната. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Паштель де Ната — один из самых известных десертов мира, имеющий невероятно нежный кремовый центр и хрустящее слоеное тесто. Этот кулинарный шедевр, который был создан еще монахами в Португалии, до сих пор покоряет гурманов по всему миру. Узнайте, как приготовить его дома, чтобы получить идеальную текстуру и вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале BakeSense.

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Вам понадобится:

вода — 75 г;

сахар — 145 г;

кожура одного лимона;

корица — 2 палочки;

молоко — 240 г;

мука — 30 г;

желтки — 4 шт.;

слоеное бездрожжевое тесто — 400 г.

Способ приготовления

Приготовить сироп. В небольшую кастрюлю влить воду, всыпать сахар, добавить лимонную цедру и палочки корицы. Довести до кипения и варить 3-4 минуты, пока сахар полностью не растворится. Снять с огня и оставить настаиваться.

Приготовление крема. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Отдельно приготовить крем. В кастрюле смешать муку с частью молока, размешать до однородной консистенции без комочков. Добавить остальное молоко, поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.

Слоеное тесто. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Смешать желтки в миске, слегка взбить вилкой. Сироп процедить, постепенно вливать в кремовую массу, постоянно перемешивая. Тонкой струйкой влить взбитые желтки, быстро размешивая, чтобы желтки не свернулись. Остудить.

Кусочки слоеного теста. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Слоеное тесто раскатать в пласт, свернуть в плотный рулет и нарезать кружочками толщиной 1,5-2 см.

Формы для запекания. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Выложить кусочки теста в формочки для кексов и равномерно распределить его пальцами, формируя тонкие корзинки.

Крем и желтки. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Наполнить корзинки кремом, не доходя 2-3 мм до края. Выпекать в разогретой до 250°C духовке 10-12 минут до золотистой корочки и легкого подгорания верхушки.

Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Подавать теплыми или холодными, по желанию посыпать сахарной пудрой или корицей.

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