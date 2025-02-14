Десерт, который причисляют к чудесам мировой гастрономии — как приготовить Паштель де Ната

Этот десерт считают чудом мировой гастрономии — Паштель де ната
Паштель де Ната — один из самых известных десертов мира, имеющий невероятно нежный кремовый центр и хрустящее слоеное тесто. Этот кулинарный шедевр, который был создан еще монахами в Португалии, до сих пор покоряет гурманов по всему миру. Узнайте, как приготовить его дома, чтобы получить идеальную текстуру и вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале BakeSense.
Вам понадобится:
- вода — 75 г;
- сахар — 145 г;
- кожура одного лимона;
- корица — 2 палочки;
- молоко — 240 г;
- мука — 30 г;
- желтки — 4 шт.;
- слоеное бездрожжевое тесто — 400 г.
Способ приготовления
Приготовить сироп. В небольшую кастрюлю влить воду, всыпать сахар, добавить лимонную цедру и палочки корицы. Довести до кипения и варить 3-4 минуты, пока сахар полностью не растворится. Снять с огня и оставить настаиваться.
Отдельно приготовить крем. В кастрюле смешать муку с частью молока, размешать до однородной консистенции без комочков. Добавить остальное молоко, поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.
Смешать желтки в миске, слегка взбить вилкой. Сироп процедить, постепенно вливать в кремовую массу, постоянно перемешивая. Тонкой струйкой влить взбитые желтки, быстро размешивая, чтобы желтки не свернулись. Остудить.
Слоеное тесто раскатать в пласт, свернуть в плотный рулет и нарезать кружочками толщиной 1,5-2 см.
Выложить кусочки теста в формочки для кексов и равномерно распределить его пальцами, формируя тонкие корзинки.
Наполнить корзинки кремом, не доходя 2-3 мм до края. Выпекать в разогретой до 250°C духовке 10-12 минут до золотистой корочки и легкого подгорания верхушки.
Подавать теплыми или холодными, по желанию посыпать сахарной пудрой или корицей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов и тортов
Вот, например, замечательный рецепт влажного торта "Мадонна" — нежнее Тирамису и вкуснее Медовика.
Также рекомендуем обратить внимание на рецепт низкокалорийного десерта, который можно есть даже ночью. Для этого просто кладем творог и сухофрукты в бутылку — через час торт без выпечки.
Вот еще один вариант полезного десерта без духовки за 5 мин — подойдет тем, кто на диете.
Или попробуйте приготовить торт без сахара, без яиц, без муки, который получается очень вкусным.
Еще один рецепт торта "Настя", который готовится всего за 15 минут — без выпечки и без теста.
Читайте Новини.LIVE!