Десерт, який зараховують до чудес світової гастрономії — як приготувати Паштель де Ната

Цей десерт вважають чудом світової гастрономії — Паштель де ната
Паштель де Ната — один із найвідоміших десертів світу, що має неймовірно ніжний кремовий центр і хрустке листкове тісто. Цей кулінарний шедевр, який був створений ще монахами у Португалії, і досі підкорює гурманів по всьому світу. Дізнайтеся, як приготувати його вдома, щоб отримати ідеальну текстуру та смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі BakeSense.
Вам знадобиться:
- вода — 75 г;
- цукор — 145 г;
- шкірка одного лимона;
- кориця — 2 палички;
- молоко — 240 г;
- борошно — 30 г;
- жовтки — 4 шт.;
- листкове бездріжджове тісто — 400 г.
Спосіб приготування
Приготувати сироп. У невелику каструлю влити воду, всипати цукор, додати лимонну цедру та палички кориці. Довести до кипіння та варити 3-4 хвилини, поки цукор повністю не розчиниться. Зняти з вогню та залишити настоюватися.
Окремо приготувати крем. У каструлі змішати борошно з частиною молока, розмішати до однорідної консистенції без грудочок. Додати решту молока, поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне.
Змішати жовтки у мисці, злегка збити виделкою. Сироп процідити, поступово вливати в кремову масу, постійно перемішуючи. Тонкою цівкою влити збиті жовтки, швидко розмішуючи, щоб жовтки не згорнулися. Остудити.
Листкове тісто розкачати у пласт, згорнути у щільний рулет і нарізати кружечками завтовшки 1,5-2 см.
Викласти шматочки тіста у формочки для кексів і рівномірно розподілити його пальцями, формуючи тонкі кошики.
Наповнити кошики кремом, не доходячи 2-3 мм до краю. Випікати в розігрітій до 250°C духовці 10-12 хвилин до золотистої скоринки та легкого підгоряння верхівки.
Подавати теплими або холодними, за бажанням посипати цукровою пудрою або корицею.
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