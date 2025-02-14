Десерт, який зараховують до чудес світової гастрономії — як приготувати Паштель де Ната

Паштель де ната. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Паштель де Ната — один із найвідоміших десертів світу, що має неймовірно ніжний кремовий центр і хрустке листкове тісто. Цей кулінарний шедевр, який був створений ще монахами у Португалії, і досі підкорює гурманів по всьому світу. Дізнайтеся, як приготувати його вдома, щоб отримати ідеальну текстуру та смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі BakeSense.

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Вам знадобиться:

вода — 75 г;

цукор — 145 г;

шкірка одного лимона;

кориця — 2 палички;

молоко — 240 г;

борошно — 30 г;

жовтки — 4 шт.;

листкове бездріжджове тісто — 400 г.

Спосіб приготування

Приготувати сироп. У невелику каструлю влити воду, всипати цукор, додати лимонну цедру та палички кориці. Довести до кипіння та варити 3-4 хвилини, поки цукор повністю не розчиниться. Зняти з вогню та залишити настоюватися.

Приготування крема. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Окремо приготувати крем. У каструлі змішати борошно з частиною молока, розмішати до однорідної консистенції без грудочок. Додати решту молока, поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне.

Листкове тісто. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Змішати жовтки у мисці, злегка збити виделкою. Сироп процідити, поступово вливати в кремову масу, постійно перемішуючи. Тонкою цівкою влити збиті жовтки, швидко розмішуючи, щоб жовтки не згорнулися. Остудити.

Шматочки листкового тіста. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Листкове тісто розкачати у пласт, згорнути у щільний рулет і нарізати кружечками завтовшки 1,5-2 см.

Форми для запікання. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Викласти шматочки тіста у формочки для кексів і рівномірно розподілити його пальцями, формуючи тонкі кошики.

Крем та жовтки. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Наповнити кошики кремом, не доходячи 2-3 мм до краю. Випікати в розігрітій до 250°C духовці 10-12 хвилин до золотистої скоринки та легкого підгоряння верхівки.

Приготування десерта. Фото: Скриншот YouTube @BakeSense_uk

Подавати теплими або холодними, за бажанням посипати цукровою пудрою або корицею.

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