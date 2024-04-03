Что приготовить из фарша — пошаговый рецепт

Этот рецепт из фарша заменит все котлеты и колбасы — мясной хлеб из фарша в духовке
Это так вкусно, что не передать словами. Этот рецепт заменит и котлеты, и колбасу на бутерброды. Очень сочное и ароматное блюдо из фарша. Рекомендуем обязательно приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш 1 кг (говядина и свинина);
- варено-копченая грудинка 100 г;
- батон 4 ломтика;
- молоко 100 г;
- лук 1 шт.;
- чеснок 1 зубчик;
- лавровый лист молотый ¼ ч.л.;
- кориандр молотый ½ ч.л.;
- черный молотый перец;
- соль 1 ч.л.
Способ приготовления
Залить батон молоком и оставить на несколько минут.
Перемолоть мясо, батон, грудинку, лук, чеснок на мясорубке.
Добавить специи и хорошо вымешать фарш.
Выстелить форму пергаментом. Хорошо утрамбовать фарш.
Выпекать 40-50 минут при температуре 180 ºС.
Если проколоть шпажкой, то должен выходить абсолютно прозрачный сок.
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