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Этот рецепт из фарша заменит все котлеты и колбасы — мясной хлеб из фарша в духовке

3 апреля 2024 16:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из фарша — пошаговый рецепт
Фарш в тарелке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это так вкусно, что не передать словами. Этот рецепт заменит и котлеты, и колбасу на бутерброды. Очень сочное и ароматное блюдо из фарша. Рекомендуем обязательно приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • фарш 1 кг (говядина и свинина);
  • варено-копченая грудинка 100 г;
  • батон 4 ломтика;
  • молоко 100 г;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 1 зубчик;
  • лавровый лист молотый ¼ ч.л.;
  • кориандр молотый ½ ч.л.;
  • черный молотый перец;
  • соль 1 ч.л. 

Способ приготовления 

Залить батон молоком и оставить на несколько минут.

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Батон в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоть мясо, батон, грудинку, лук, чеснок на мясорубке. 

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить специи и хорошо вымешать фарш.

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Специи в фарше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить форму пергаментом. Хорошо утрамбовать фарш.

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Приготовление мясного хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-50 минут при температуре 180 ºС.

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Приготовление мясного хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если проколоть шпажкой, то должен выходить абсолютно прозрачный сок.

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Мясной хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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