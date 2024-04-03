Что приготовить из фарша — пошаговый рецепт

Фарш в тарелке. Фото: Freepik

Это так вкусно, что не передать словами. Этот рецепт заменит и котлеты, и колбасу на бутерброды. Очень сочное и ароматное блюдо из фарша. Рекомендуем обязательно приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш 1 кг (говядина и свинина);

варено-копченая грудинка 100 г;

батон 4 ломтика;

молоко 100 г;

лук 1 шт.;

чеснок 1 зубчик;

лавровый лист молотый ¼ ч.л.;

кориандр молотый ½ ч.л.;

черный молотый перец;

соль 1 ч.л.

Способ приготовления

Залить батон молоком и оставить на несколько минут.

Батон в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоть мясо, батон, грудинку, лук, чеснок на мясорубке.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить специи и хорошо вымешать фарш.

Специи в фарше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить форму пергаментом. Хорошо утрамбовать фарш.

Приготовление мясного хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-50 минут при температуре 180 ºС.

Приготовление мясного хлеба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если проколоть шпажкой, то должен выходить абсолютно прозрачный сок.

Мясной хлеб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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