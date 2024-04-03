Що приготувати з фаршу — покроковий рецепт

Цей рецепт із фаршу замінить усі котлети та ковбаси — м'ясний хліб із фаршу в духовці
Це так смачно, що не передати словами. Цей рецепт замінить і котлети, і ковбасу на бутерброди. Дуже соковита й ароматна страва з фаршу. Рекомендуємо обов'язково приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш 1 кг (яловичина та свинина);
- варено-копчена грудинка 100 г;
- батон 4 скибочки;
- молоко 100 г;
- цибуля 1 шт.;
- часник 1 зубчик;
- лавровий лист мелений ¼ ч.л.;
- коріандр мелений ч.л.;
- чорний мелений перець;
- сіль 1 ч.л.
Спосіб приготування
Залити батон молоком та залишити на кілька хвилин.
Перемолоти м'ясо, батон, грудинку, цибулю, часник на м'ясорубці.
Додати спеції та добре вимішати фарш.
Вистелити форму пергаментом. Добре утрамбувати фарш.
Випікати 40-50 хвилин за температури 180 ºС.
Якщо проколоти шпажкою, повинен виходити абсолютно прозорий сік.
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