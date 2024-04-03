Що приготувати з фаршу — покроковий рецепт

Фарш у тарілці. Фото: Freepik

Це так смачно, що не передати словами. Цей рецепт замінить і котлети, і ковбасу на бутерброди. Дуже соковита й ароматна страва з фаршу. Рекомендуємо обов'язково приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш 1 кг (яловичина та свинина);

варено-копчена грудинка 100 г;

батон 4 скибочки;

молоко 100 г;

цибуля 1 шт.;

часник 1 зубчик;

лавровий лист мелений ¼ ч.л.;

коріандр мелений ч.л.;

чорний мелений перець;

сіль 1 ч.л.

Спосіб приготування

Залити батон молоком та залишити на кілька хвилин.

Батон у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоти м'ясо, батон, грудинку, цибулю, часник на м'ясорубці.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати спеції та добре вимішати фарш.

Спеції у фарші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити форму пергаментом. Добре утрамбувати фарш.

М'ясний хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-50 хвилин за температури 180 ºС.

М'ясний хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо проколоти шпажкою, повинен виходити абсолютно прозорий сік.

М'ясний хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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