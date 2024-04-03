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Цей рецепт із фаршу замінить усі котлети та ковбаси — м'ясний хліб із фаршу в духовці

3 квітня 2024 16:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з фаршу — покроковий рецепт
Фарш у тарілці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це так смачно, що не передати словами. Цей рецепт замінить і котлети, і ковбасу на бутерброди. Дуже соковита й ароматна страва з фаршу. Рекомендуємо обов'язково приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш 1 кг (яловичина та свинина);
  • варено-копчена грудинка 100 г;
  • батон 4 скибочки;
  • молоко 100 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 1 зубчик;
  • лавровий лист мелений ¼ ч.л.;
  • коріандр мелений ч.л.;
  • чорний мелений перець;
  • сіль 1 ч.л.

Спосіб приготування

Залити батон молоком та залишити на кілька хвилин.

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Батон у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоти м'ясо, батон, грудинку, цибулю, часник на м'ясорубці.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати спеції та добре вимішати фарш.

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Спеції у фарші. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вистелити форму пергаментом. Добре утрамбувати фарш.

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М'ясний хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-50 хвилин за температури 180 ºС.

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М'ясний хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо проколоти шпажкою, повинен виходити абсолютно прозорий сік.

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М'ясний хліб. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

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