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Этот рецепт должен знать каждый — сырный соус за одну минуту

25 апреля 2024 16:32
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Самый вкусный сырный соус за 1 минуту — пошаговый рецепт
Сырный соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы будете в восторге от этого соуса. Он такой вкусный, что его можно есть ложками. Попытайтесь приготовить этот сырный соус. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • сливочное масло 10 г;
  • молоко 100 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • плавленый сыр 130 г;
  • сахар 1/3 ч. л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо измельчить чеснок. 

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Молоко и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты, нагреть и проварить 1 минуту после закипания. 

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Добавление сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный сырный соус готов.

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Сырный соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про бешамель — действенные советы, как приготовить этот соус без комочков

Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простой и вкусный рецепт рыбы на огне

Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.

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