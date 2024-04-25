Самый вкусный сырный соус за 1 минуту — пошаговый рецепт

Сырный соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вы будете в восторге от этого соуса. Он такой вкусный, что его можно есть ложками. Попытайтесь приготовить этот сырный соус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сливочное масло 10 г;

молоко 100 г;

чеснок 1 зубчик;

плавленый сыр 130 г;

сахар 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Сначала необходимо измельчить чеснок.

Молоко и масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты, нагреть и проварить 1 минуту после закипания.

Добавление сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный сырный соус готов.

Сырный соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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