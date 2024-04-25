Самый вкусный сырный соус за 1 минуту — пошаговый рецепт

Этот рецепт должен знать каждый — сырный соус за одну минуту
25 апреля 2024 16:32
Сырный соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Вы будете в восторге от этого соуса. Он такой вкусный, что его можно есть ложками. Попытайтесь приготовить этот сырный соус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Читайте также:
Вам понадобится:
- сливочное масло 10 г;
- молоко 100 г;
- чеснок 1 зубчик;
- плавленый сыр 130 г;
- сахар 1/3 ч. л.
Способ приготовления
Сначала необходимо измельчить чеснок.
Смешать все ингредиенты, нагреть и проварить 1 минуту после закипания.
Очень вкусный сырный соус готов.
Ранее мы писали про бешамель — действенные советы, как приготовить этот соус без комочков
Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простой и вкусный рецепт рыбы на огне
Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.
Читайте Новини.LIVE!