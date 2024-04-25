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Цей рецепт повинен знати кожен — сирний соус за одну хвилину

25 квітня 2024 16:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину — покроковий рецепт
Сирний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви будете в захваті від цього соусу. Він такий смачний, що його можна їсти ложками. Спробуйте приготувати цей сирний соус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло 10 г;
  • молоко 100 г;
  • часник 1 зубчик;
  • плавлений сир 130 г;
  • цукор 1/3 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно подрібнити часник.

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Молоко та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати всі інгредієнти, нагріти та проварити 1 хвилину після закипання.

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Додавання сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний сирний соус готовий.

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Сирний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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