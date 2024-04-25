Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину — покроковий рецепт

Цей рецепт повинен знати кожен — сирний соус за одну хвилину
25 квітня 2024 16:32
Сирний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Ви будете в захваті від цього соусу. Він такий смачний, що його можна їсти ложками. Спробуйте приготувати цей сирний соус.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
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Вам знадобиться:
- вершкове масло 10 г;
- молоко 100 г;
- часник 1 зубчик;
- плавлений сир 130 г;
- цукор 1/3 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно подрібнити часник.
Змішати всі інгредієнти, нагріти та проварити 1 хвилину після закипання.
Дуже смачний сирний соус готовий.
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