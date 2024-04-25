Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину — покроковий рецепт

Сирний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ви будете в захваті від цього соусу. Він такий смачний, що його можна їсти ложками. Спробуйте приготувати цей сирний соус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вершкове масло 10 г;

молоко 100 г;

часник 1 зубчик;

плавлений сир 130 г;

цукор 1/3 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно подрібнити часник.

Молоко та олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати всі інгредієнти, нагріти та проварити 1 хвилину після закипання.

Додавання сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний сирний соус готовий.

Сирний соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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