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Этот рецепт завтрака покорит всех — все смешал и в духовку, не выбрасывайте почерневшие бананы

9 июля 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Банановые кексы на завтрак – быстрый вкусный рецепт
Банановые мафины. Фото: YouTube @twinskitchen76
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Очень вкусные, быстрые и простые в приготовлении банановые кексы (мафины) за 20 минут. Пышные и вкусные банановые кексы к чаю. Не выбрасывайте почерневшие бананы, так как из них можно приготовить вкусность, которую очень любят дети и взрослые.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • 2 банана;
  • 3 яйца;
  • 4 ст.л. растительного масла;
  • 80 г сахара;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • 10 г ванили;
  • 200 г муки;
  • орехи, изюм, клюква, финики по желанию.

Способ приготовления

Возьмите 2 спелых банана и добавьте к ним яйца.

банановое тесто для кексов
Тесто из бананов. Фото: YouTube @twinskitchen76

С помощью вилки (можно блендером) смешайте ингредиенты в однородную массу. Добавьте растительное масло, сахар, ванильный сахар и перемешайте.

тесто для кексов рецепт
Тесто для кексов. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте до однородности. По желанию можно добавить орехи и изюм.

приготовление кексов с бананами
Банановые кексы. Фото: YouTube @twinskitchen76

Выливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на 40-50 минут. Банановые кексы получаются очень нежными и имеют влажную серединку.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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