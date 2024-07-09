Банановые кексы на завтрак – быстрый вкусный рецепт

Этот рецепт завтрака покорит всех — все смешал и в духовку, не выбрасывайте почерневшие бананы
Очень вкусные, быстрые и простые в приготовлении банановые кексы (мафины) за 20 минут. Пышные и вкусные банановые кексы к чаю. Не выбрасывайте почерневшие бананы, так как из них можно приготовить вкусность, которую очень любят дети и взрослые.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- 2 банана;
- 3 яйца;
- 4 ст.л. растительного масла;
- 80 г сахара;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- 10 г ванили;
- 200 г муки;
- орехи, изюм, клюква, финики по желанию.
Способ приготовления
Возьмите 2 спелых банана и добавьте к ним яйца.
С помощью вилки (можно блендером) смешайте ингредиенты в однородную массу. Добавьте растительное масло, сахар, ванильный сахар и перемешайте.
Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте до однородности. По желанию можно добавить орехи и изюм.
Выливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на 40-50 минут. Банановые кексы получаются очень нежными и имеют влажную серединку.
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