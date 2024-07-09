Банановые кексы на завтрак – быстрый вкусный рецепт

Банановые мафины. Фото: YouTube @twinskitchen76

Очень вкусные, быстрые и простые в приготовлении банановые кексы (мафины) за 20 минут. Пышные и вкусные банановые кексы к чаю. Не выбрасывайте почерневшие бананы, так как из них можно приготовить вкусность, которую очень любят дети и взрослые.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

2 банана;

3 яйца;

4 ст.л. растительного масла;

80 г сахара;

1 ч.л. разрыхлителя;

10 г ванили;

200 г муки;

орехи, изюм, клюква, финики по желанию.

Способ приготовления

Возьмите 2 спелых банана и добавьте к ним яйца.

Тесто из бананов. Фото: YouTube @twinskitchen76

С помощью вилки (можно блендером) смешайте ингредиенты в однородную массу. Добавьте растительное масло, сахар, ванильный сахар и перемешайте.

Тесто для кексов. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте до однородности. По желанию можно добавить орехи и изюм.

Банановые кексы. Фото: YouTube @twinskitchen76

Выливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на 40-50 минут. Банановые кексы получаются очень нежными и имеют влажную серединку.

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