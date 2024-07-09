Бананові кекси на сніданок — швидкий смачний рецепт

Бананові мафіни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Дуже смачні, швидкі та прості у приготуванні бананові кекси (мафіни) за 20 хвилин. Пишні та смачні бананові кекси до чаю. Не викидайте почорнілі банани, тому що з них можна приготувати смакоту, яку дуже люблять діти та дорослі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

2 банани;

3 яйця;

4 ст.л. рослинної олії;

80 г цукру;

1 ч.л. розпушувача;

10 г ванілі;

200 г борошна;

горіхи, родзинки, журавлина, фініки за бажанням.

Спосіб приготування

Візьміть 2 стиглих банана і додайте до них яйця.

Тісто з бананів. Фото: YouTube @twinskitchen76

За допомогою виделки (можна блендером) змішайте інгредієнти в однорідну масу. Додайте олію, цукор, ванільний цукор і перемішайте.

Тісто для кексів. Фото: YouTube @twinskitchen76

Додайте борошно і розпушувач і перемішайте до однорідності. За бажанням можна додати горіхи та родзинки.

Бананові кекси. Фото: YouTube @twinskitchen76

Виливаємо масу у форму для запікання і відправляємо в розігріту до 180 °С духовку на 40-50 хвилин. Бананові кекси виходить дуже ніжними і мають вологу серединку.

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