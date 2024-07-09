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Цей рецепт сніданку підкорить усіх — все змішав і в духовку, не викидайте почорнілі банани

9 липня 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Бананові кекси на сніданок — швидкий смачний рецепт
Бананові мафіни. Фото: YouTube @twinskitchen76
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Дуже смачні, швидкі та прості у приготуванні бананові кекси (мафіни) за 20 хвилин. Пишні та смачні бананові кекси до чаю. Не викидайте почорнілі банани, тому що з них можна приготувати смакоту, яку дуже люблять діти та дорослі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться: 

  • 2 банани;
  • 3 яйця;
  • 4 ст.л. рослинної олії;
  • 80 г цукру;
  • 1 ч.л. розпушувача;
  • 10 г ванілі;
  • 200 г борошна;
  • горіхи, родзинки, журавлина, фініки за бажанням. 

Спосіб приготування 

Візьміть 2 стиглих банана і додайте до них яйця.

бананове тісто для кексів
Тісто з бананів. Фото: YouTube @twinskitchen76

За допомогою виделки (можна блендером) змішайте інгредієнти в однорідну масу. Додайте олію, цукор, ванільний цукор і перемішайте.

тісто для кексів рецепт
Тісто для кексів. Фото: YouTube @twinskitchen76

Додайте борошно і розпушувач і перемішайте до однорідності. За бажанням можна додати горіхи та родзинки.

приготування кексів з бананами
Бананові кекси. Фото: YouTube @twinskitchen76

Виливаємо масу у форму для запікання і відправляємо в розігріту до 180 °С духовку на 40-50 хвилин. Бананові кекси виходить дуже ніжними і мають вологу серединку.

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