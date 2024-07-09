Бананові кекси на сніданок — швидкий смачний рецепт

Цей рецепт сніданку підкорить усіх — все змішав і в духовку, не викидайте почорнілі банани
Дуже смачні, швидкі та прості у приготуванні бананові кекси (мафіни) за 20 хвилин. Пишні та смачні бананові кекси до чаю. Не викидайте почорнілі банани, тому що з них можна приготувати смакоту, яку дуже люблять діти та дорослі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- 2 банани;
- 3 яйця;
- 4 ст.л. рослинної олії;
- 80 г цукру;
- 1 ч.л. розпушувача;
- 10 г ванілі;
- 200 г борошна;
- горіхи, родзинки, журавлина, фініки за бажанням.
Спосіб приготування
Візьміть 2 стиглих банана і додайте до них яйця.
За допомогою виделки (можна блендером) змішайте інгредієнти в однорідну масу. Додайте олію, цукор, ванільний цукор і перемішайте.
Додайте борошно і розпушувач і перемішайте до однорідності. За бажанням можна додати горіхи та родзинки.
Виливаємо масу у форму для запікання і відправляємо в розігріту до 180 °С духовку на 40-50 хвилин. Бананові кекси виходить дуже ніжними і мають вологу серединку.
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