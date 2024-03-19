Весенний салат, когда еще мало свежих овощей – рецепт приготовления, видео

Весенний салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Этот салат настоящее открытие. Получается невероятно вкусно. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

редис;

зеленый лук;

стебель брокколи;

масло 3 ст.л;

соль, перец;

мед 0.5 ст.л;

1 зубчик чеснока;

белый винный уксус 1 ст.л.

Способ приготовления

Начинаем приготовление с заправки. Для этого нужно взять белый винный уксус, масло, мед, один зубчик чеснока, соль и перец. Все тщательно перемешать.

Приготовление упражнения. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно нарезать зеленый лук и редис.

Овощи для салата. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также для этого рецепта понадобятся стебли брокколи. Для этого их нужно очистить как картофель.

Кусочки редиса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Стебли брокколи нужно натереть на терке.

Стебли брокколи. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Все смешать и заправить заправкой. Салат готов.

Овощной салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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