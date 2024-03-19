Весенний салат, когда еще мало свежих овощей – рецепт приготовления, видео

Этот рецепт весеннего салата вас точно удивит
Этот салат настоящее открытие. Получается невероятно вкусно. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- редис;
- зеленый лук;
- стебель брокколи;
- масло 3 ст.л;
- соль, перец;
- мед 0.5 ст.л;
- 1 зубчик чеснока;
- белый винный уксус 1 ст.л.
Способ приготовления
Начинаем приготовление с заправки. Для этого нужно взять белый винный уксус, масло, мед, один зубчик чеснока, соль и перец. Все тщательно перемешать.
Теперь нужно нарезать зеленый лук и редис.
Также для этого рецепта понадобятся стебли брокколи. Для этого их нужно очистить как картофель.
Стебли брокколи нужно натереть на терке.
Все смешать и заправить заправкой. Салат готов.
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