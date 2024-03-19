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Этот рецепт весеннего салата вас точно удивит

19 марта 2024 16:33
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Весенний салат, когда еще мало свежих овощей – рецепт приготовления, видео
Весенний салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат настоящее открытие. Получается невероятно вкусно. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • редис;
  • зеленый лук;
  • стебель брокколи;
  • масло 3 ст.л;
  • соль, перец;
  • мед 0.5 ст.л;
  • 1 зубчик чеснока;
  • белый винный уксус 1 ст.л.

Способ приготовления

Начинаем приготовление с заправки. Для этого нужно взять белый винный уксус, масло, мед, один зубчик чеснока, соль и перец. Все тщательно перемешать.

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Приготовление упражнения. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно нарезать зеленый лук и редис.

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Овощи для салата. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Также для этого рецепта понадобятся стебли брокколи. Для этого их нужно очистить как картофель.

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Кусочки редиса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Стебли брокколи нужно натереть на терке.

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Стебли брокколи. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Все смешать и заправить заправкой. Салат готов.

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Овощной салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

рецепты
овощи
лайфхаки
весна
салат
редиска
брокколи

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