Весняний салат, коли ще мало свіжих овочів – рецепт приготування, відео

Весняний салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Цей салат справжнє відкриття. Виходить неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте також:

Вам знадобиться:

редиска;

зелена цибуля;

стебля броколі;

олія 3 ст.л;

сіль, перець;

мед 0.5 ст.л;

1 зубчик часника;

білий виний оцет 1 ст.л.

Споіб приготування

Починаємо приготування з заправки. Для цього потрібно взяти білий виний оцет, олію, мед, один зубчик часника, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

Приготування запраки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно нарізати зелену цибулю та редиску.

Овочі для салату. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також для цього рецепта знадобляться стебла броколі. Для цього їх потрібно очистити, як картоплю.

Шматочки редиски. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Стебла броколі потрібно натерти на тертці.

Стебла броколи. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Все змішати та заправити заправкою. Салат готовий.

Овочевий салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.