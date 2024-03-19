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Цей рецепт весняного салату вас точно здивує

19 березня 2024 16:33
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Весняний салат, коли ще мало свіжих овочів – рецепт приготування, відео
Весняний салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат справжнє відкриття. Виходить неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • редиска; 
  • зелена цибуля;
  • стебля броколі; 
  • олія 3 ст.л; 
  • сіль, перець; 
  • мед 0.5 ст.л;
  • 1 зубчик часника;
  • білий виний оцет 1 ст.л.

Споіб приготування 

Починаємо приготування з заправки. Для цього потрібно взяти білий виний оцет, олію, мед, один зубчик часника, сіль та перець. Все ретельно перемішати. 

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Приготування запраки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер потрібно нарізати зелену цибулю та редиску. 

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Овочі для салату. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Також для цього рецепта знадобляться стебла броколі. Для цього їх потрібно очистити, як картоплю. 

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Шматочки редиски. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Стебла броколі потрібно натерти на тертці. 

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Стебла броколи. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Все змішати та заправити заправкою. Салат готовий. 

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Овочевий салат. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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