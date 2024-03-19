Весняний салат, коли ще мало свіжих овочів – рецепт приготування, відео

Цей рецепт весняного салату вас точно здивує
Цей салат справжнє відкриття. Виходить неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- редиска;
- зелена цибуля;
- стебля броколі;
- олія 3 ст.л;
- сіль, перець;
- мед 0.5 ст.л;
- 1 зубчик часника;
- білий виний оцет 1 ст.л.
Споіб приготування
Починаємо приготування з заправки. Для цього потрібно взяти білий виний оцет, олію, мед, один зубчик часника, сіль та перець. Все ретельно перемішати.
Тепер потрібно нарізати зелену цибулю та редиску.
Також для цього рецепта знадобляться стебла броколі. Для цього їх потрібно очистити, як картоплю.
Стебла броколі потрібно натерти на тертці.
Все змішати та заправити заправкою. Салат готовий.
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