Салат, который заменит винегрет и шубу — готовится за считанные минуты

Свекла на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете простой и быстрый рецепт салата, который удивит ваших гостей? Этот салат легко заменит винегрет и селедку под шубой, приготовление занимает всего несколько минут, а вкус на высоте.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

отварная свекла — 1 шт.;

зеленый горошек — 180 г;

чеснок — зубчик;

зеленый лук — пучок;

петрушка — пучок;

сок половины лимона;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соевый соус — 2 ст.л.;

французская горчица — 2 ч.л.

Способ приготовления

Очистить свеклу и натереть на большой терке. Добавить к свекле зеленый горошек, натереть чеснок на мелкой терке и смешать с другими ингредиентами.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Нашинковать зеленый лук и петрушку, добавить в салат. Влить сок лимона, оливковое масло и соевый соус. Добавить горчицу и тщательно перемешать.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте простой и бюджетный свекольный салат, который заменит винегрет или селедку под шубой, оставаясь максимально полезным.

Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.