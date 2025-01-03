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Этот салат заменит винегрет и селедку под шубой — рецепт

3 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат, который заменит винегрет и шубу — готовится за считанные минуты
Свекла на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ищете простой и быстрый рецепт салата, который удивит ваших гостей? Этот салат легко заменит винегрет и селедку под шубой, приготовление занимает всего несколько минут, а вкус на высоте.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • отварная свекла — 1 шт.;
  • зеленый горошек — 180 г;
  • чеснок — зубчик;
  • зеленый лук — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • сок половины лимона;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • соевый соус — 2 ст.л.;
  • французская горчица — 2 ч.л.

Способ приготовления

Очистить свеклу и натереть на большой терке. Добавить к свекле зеленый горошек, натереть чеснок на мелкой терке и смешать с другими ингредиентами.

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Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Нашинковать зеленый лук и петрушку, добавить в салат. Влить сок лимона, оливковое масло и соевый соус. Добавить горчицу и тщательно перемешать.

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Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте простой и бюджетный свекольный салат, который заменит винегрет или селедку под шубой, оставаясь максимально полезным.

Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

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