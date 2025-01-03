Салат, который заменит винегрет и шубу — готовится за считанные минуты

Этот салат заменит винегрет и селедку под шубой — рецепт
Ищете простой и быстрый рецепт салата, который удивит ваших гостей? Этот салат легко заменит винегрет и селедку под шубой, приготовление занимает всего несколько минут, а вкус на высоте.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- отварная свекла — 1 шт.;
- зеленый горошек — 180 г;
- чеснок — зубчик;
- зеленый лук — пучок;
- петрушка — пучок;
- сок половины лимона;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соевый соус — 2 ст.л.;
- французская горчица — 2 ч.л.
Способ приготовления
Очистить свеклу и натереть на большой терке. Добавить к свекле зеленый горошек, натереть чеснок на мелкой терке и смешать с другими ингредиентами.
Нашинковать зеленый лук и петрушку, добавить в салат. Влить сок лимона, оливковое масло и соевый соус. Добавить горчицу и тщательно перемешать.
Приготовьте простой и бюджетный свекольный салат, который заменит винегрет или селедку под шубой, оставаясь максимально полезным.
Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.
Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.
Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.
Читайте Новини.LIVE!