Салат, який замінить вінегрет та шубу — готується за лічені хвилини

Цей салат замінить вінегрет та оселедець під шубою — рецепт
Шукаєте простий і швидкий рецепт салату, який здивує ваших гостей? Цей салат легко замінить вінегрет та оселедець під шубою, приготування займає лише кілька хвилин, а смак — на висоті.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- відварений буряк — 1 шт.;
- зелений горошок — 180 г;
- часник — зубчик;
- зелена цибуля — пучок;
- петрушка — пучок;
- сік половини лимона;
- оливкова олія — 2 ст.л.;
- соєвий соус — 2 ст.л.;
- французька гірчиця — 2 ч.л.
Спосіб приготування
Очистити буряки та натерти на великій тертці. Додати до буряків зелений горошок, натерти часник на дрібній тертці та змішати з іншими інгредієнтами.
Нашаткувати зелену цибулю та петрушку, додати в салат. Влити сік лимона, оливкову олію та соєвий соус. Додати гірчицю та ретельно перемішати.
Приготуйте простий і бюджетний буряковий салат, який замінить вінегрет або оселедець під шубою, залишаючись максимально корисним.
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