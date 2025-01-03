Салат, який замінить вінегрет та шубу — готується за лічені хвилини

Буряк на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте простий і швидкий рецепт салату, який здивує ваших гостей? Цей салат легко замінить вінегрет та оселедець під шубою, приготування займає лише кілька хвилин, а смак — на висоті.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

відварений буряк — 1 шт.;

зелений горошок — 180 г;

часник — зубчик;

зелена цибуля — пучок;

петрушка — пучок;

сік половини лимона;

оливкова олія — ​​2 ст.л.;

соєвий соус — 2 ст.л.;

французька гірчиця — 2 ч.л.

Спосіб приготування

Очистити буряки та натерти на великій тертці. Додати до буряків зелений горошок, натерти часник на дрібній тертці та змішати з іншими інгредієнтами.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Нашаткувати зелену цибулю та петрушку, додати в салат. Влити сік лимона, оливкову олію та соєвий соус. Додати гірчицю та ретельно перемішати.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Приготуйте простий і бюджетний буряковий салат, який замінить вінегрет або оселедець під шубою, залишаючись максимально корисним.

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