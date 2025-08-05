Кабачки с секретным соусом — рецепт с фото вкусного овощного блюда на сковороде

Эти кабачки исчезают первыми — рецепт с секретным соусом
Это блюдо из кабачков имеет все шансы стать любимым в сезон овощей. Хрустящие обжаренные кусочки, нежная морковно-луковая зажарка и сметанный соус с пряностями создают насыщенный вкус, от которого трудно оторваться. Секретная подлива делает блюдо универсальным — его можно подавать с картофелем, гречкой или просто с хлебом. А главное — готовится быстро и просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);
- соль — по своему вкусу;
- мука — 1,5 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Для зажарки:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло — для жарки.
Для подливки:
- сметана — 200 г;
- вода — примерно 50 мл.;
- чеснок — 1 зубчик;
- лавровый лист — 1 шт.;
- душистый перец — 2 горошины;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Кабачки нарезать полукружочками, посолить и перемешать. Переложить в пакет, добавить муку и хорошо встряхнуть, чтобы каждый кусочек был покрыт тонким слоем. Обжарить кабачки на сковороде в два приема до золотистой корочки, выложить на тарелку.
Отдельно приготовить зажарку: лук нарезать полукольцами или кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. Добавить к зажарке обжаренные кабачки.
Смешать сметану с водой до однородности, натереть чеснок и добавить в соус.
Добавить лавровый лист, перец горошком, посолить и поперчить по своему вкусу. Вылить соус в сковороду с овощами.
Накрыть крышкой и тушить 10 минут на среднем огне. Подавать с картофелем, кашей или свежим хлебом.
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