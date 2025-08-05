Кабачки с секретным соусом — рецепт с фото вкусного овощного блюда на сковороде

Кабачки в соусе. Фото: кадр из видео

Это блюдо из кабачков имеет все шансы стать любимым в сезон овощей. Хрустящие обжаренные кусочки, нежная морковно-луковая зажарка и сметанный соус с пряностями создают насыщенный вкус, от которого трудно оторваться. Секретная подлива делает блюдо универсальным — его можно подавать с картофелем, гречкой или просто с хлебом. А главное — готовится быстро и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);

соль — по своему вкусу;

мука — 1,5 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Для зажарки:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло — для жарки.

Для подливки:

сметана — 200 г;

вода — примерно 50 мл.;

чеснок — 1 зубчик;

лавровый лист — 1 шт.;

душистый перец — 2 горошины;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать полукружочками, посолить и перемешать. Переложить в пакет, добавить муку и хорошо встряхнуть, чтобы каждый кусочек был покрыт тонким слоем. Обжарить кабачки на сковороде в два приема до золотистой корочки, выложить на тарелку.

Кабачки в пакете. Фото: кадр из видео

Отдельно приготовить зажарку: лук нарезать полукольцами или кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. Добавить к зажарке обжаренные кабачки.

Жареные кабачки. Фото: кадр из видео

Смешать сметану с водой до однородности, натереть чеснок и добавить в соус.

Кабачки и морковь с луком. Фото: кадр из видео

Добавить лавровый лист, перец горошком, посолить и поперчить по своему вкусу. Вылить соус в сковороду с овощами.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Накрыть крышкой и тушить 10 минут на среднем огне. Подавать с картофелем, кашей или свежим хлебом.

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