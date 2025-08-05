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Эти кабачки исчезают первыми — рецепт с секретным соусом

5 августа 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Кабачки с секретным соусом — рецепт с фото вкусного овощного блюда на сковороде
Кабачки в соусе. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Это блюдо из кабачков имеет все шансы стать любимым в сезон овощей. Хрустящие обжаренные кусочки, нежная морковно-луковая зажарка и сметанный соус с пряностями создают насыщенный вкус, от которого трудно оторваться. Секретная подлива делает блюдо универсальным — его можно подавать с картофелем, гречкой или просто с хлебом. А главное — готовится быстро и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);
  • соль — по своему вкусу;
  • мука — 1,5 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Для зажарки:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло — для жарки.

Для подливки:

  • сметана — 200 г;
  • вода — примерно 50 мл.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • душистый перец — 2 горошины;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачки нарезать полукружочками, посолить и перемешать. Переложить в пакет, добавить муку и хорошо встряхнуть, чтобы каждый кусочек был покрыт тонким слоем. Обжарить кабачки на сковороде в два приема до золотистой корочки, выложить на тарелку.

кабачки з секретним соусом
Кабачки в пакете. Фото: кадр из видео

Отдельно приготовить зажарку: лук нарезать полукольцами или кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. Добавить к зажарке обжаренные кабачки.

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Жареные кабачки. Фото: кадр из видео

Смешать сметану с водой до однородности, натереть чеснок и добавить в соус.

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Кабачки и морковь с луком. Фото: кадр из видео

Добавить лавровый лист, перец горошком, посолить и поперчить по своему вкусу. Вылить соус в сковороду с овощами.

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Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Накрыть крышкой и тушить 10 минут на среднем огне. Подавать с картофелем, кашей или свежим хлебом.

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