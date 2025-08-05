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Ці кабачки зникають першими — рецепт з секретним соусом

5 серпня 2025 21:01
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачки з секретним соусом — рецепт з фото смачної овочевої страви на сковороді
Кабачки в соусі. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця страва з кабачків має всі шанси стати улюбленою в сезон овочів. Хрусткі обсмажені шматочки, ніжна морквяно-цибулева засмажка та сметанний соус із прянощами створюють насичений смак, від якого важко відірватися. Секретна підлива робить страву універсальною — її можна подавати з картоплею, гречкою або просто з хлібом. А головне — готується швидко та просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (приблизно 600 г);
  • сіль — до свого смаку;
  • борошно — 1,5 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Для засмажки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — для смаження.

Для підливи:

  • сметана — 200 г;
  • вода — приблизно 50 мл.;
  • часник — 1 зубчик;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • духмяний перець — 2 горошини;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати пів кружечками, посолити й перемішати. Перекласти в пакет, додати борошно та добре струснути, щоб кожен шматочок був покритий тонким шаром. Обсмажити кабачки на сковороді у два прийоми до золотистої скоринки, викласти на тарілку.

кабачки з секретним соусом
Кабачки в пакеті. Фото: кадр з відео

Окремо приготувати засмажку: цибулю нарізати півкільцями або кубиками, моркву натерти на тертці. Обсмажити овочі на олії до м’якості. Додати до засмажки обсмажені кабачки.

як приготувати кабачки
Смажені кабачки. Фото: кадр з відео

Змішати сметану з водою до однорідності, натерти часник і додати в соус.

рецепт смачних кабачків в соусі
Кабачки та морква з цибулею. Фото: кадр з відео

Додати лавровий лист, перець горошком, посолити й поперчити до свого смаку. Вилити соус у сковороду з овочами.

кабачки в соусі не вечерю
Готова страва. Фото: кадр з відео

Накрити кришкою й тушкувати 10 хвилин на середньому вогні. Подавати з картоплею, кашею або свіжим хлібом.

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