Кабачки з секретним соусом — рецепт з фото смачної овочевої страви на сковороді

Ці кабачки зникають першими — рецепт з секретним соусом
Ця страва з кабачків має всі шанси стати улюбленою в сезон овочів. Хрусткі обсмажені шматочки, ніжна морквяно-цибулева засмажка та сметанний соус із прянощами створюють насичений смак, від якого важко відірватися. Секретна підлива робить страву універсальною — її можна подавати з картоплею, гречкою або просто з хлібом. А головне — готується швидко та просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (приблизно 600 г);
- сіль — до свого смаку;
- борошно — 1,5 ст. л.;
- олія — для смаження.
Для засмажки:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — для смаження.
Для підливи:
- сметана — 200 г;
- вода — приблизно 50 мл.;
- часник — 1 зубчик;
- лавровий лист — 1 шт.;
- духмяний перець — 2 горошини;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати пів кружечками, посолити й перемішати. Перекласти в пакет, додати борошно та добре струснути, щоб кожен шматочок був покритий тонким шаром. Обсмажити кабачки на сковороді у два прийоми до золотистої скоринки, викласти на тарілку.
Окремо приготувати засмажку: цибулю нарізати півкільцями або кубиками, моркву натерти на тертці. Обсмажити овочі на олії до м’якості. Додати до засмажки обсмажені кабачки.
Змішати сметану з водою до однорідності, натерти часник і додати в соус.
Додати лавровий лист, перець горошком, посолити й поперчити до свого смаку. Вилити соус у сковороду з овочами.
Накрити кришкою й тушкувати 10 хвилин на середньому вогні. Подавати з картоплею, кашею або свіжим хлібом.
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