Кабачки з секретним соусом — рецепт з фото смачної овочевої страви на сковороді

Кабачки в соусі. Фото: кадр з відео

Ця страва з кабачків має всі шанси стати улюбленою в сезон овочів. Хрусткі обсмажені шматочки, ніжна морквяно-цибулева засмажка та сметанний соус із прянощами створюють насичений смак, від якого важко відірватися. Секретна підлива робить страву універсальною — її можна подавати з картоплею, гречкою або просто з хлібом. А головне — готується швидко та просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (приблизно 600 г);

сіль — до свого смаку;

борошно — 1,5 ст. л.;

олія — для смаження.

Для засмажки:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — для смаження.

Для підливи:

сметана — 200 г;

вода — приблизно 50 мл.;

часник — 1 зубчик;

лавровий лист — 1 шт.;

духмяний перець — 2 горошини;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати пів кружечками, посолити й перемішати. Перекласти в пакет, додати борошно та добре струснути, щоб кожен шматочок був покритий тонким шаром. Обсмажити кабачки на сковороді у два прийоми до золотистої скоринки, викласти на тарілку.

Кабачки в пакеті. Фото: кадр з відео

Окремо приготувати засмажку: цибулю нарізати півкільцями або кубиками, моркву натерти на тертці. Обсмажити овочі на олії до м’якості. Додати до засмажки обсмажені кабачки.

Смажені кабачки. Фото: кадр з відео

Змішати сметану з водою до однорідності, натерти часник і додати в соус.

Кабачки та морква з цибулею. Фото: кадр з відео

Додати лавровий лист, перець горошком, посолити й поперчити до свого смаку. Вилити соус у сковороду з овочами.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Накрити кришкою й тушкувати 10 хвилин на середньому вогні. Подавати з картоплею, кашею або свіжим хлібом.

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