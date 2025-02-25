Оладьи, которые никогда не опадают - идеальный рецепт на завтрак

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите, чтобы оладьи всегда были пышными и не опадали после жарки? Этот рецепт гарантирует идеальный результат с первого раза. Готовьте на завтрак и наслаждайтесь нежностью и легкостью этого блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кефир (теплый, от 2,5% жирности) — 500 мл.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 410-430 г;

сода — 1 ч. л. без горки;

масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить теплый кефир, соль, сахар и яйцо. Легко подогреть кефир в микроволновке или на плите, перемешать венчиком до однородности.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить большую часть муки, оставив 1 ст. л. для дальнейшего смешивания с содой. Замесить густое тесто. Отдельно смешать оставшуюся ложку муки с содой, затем всыпать эту смесь в тесто и хорошо перемешать лопаткой.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Не вымешивать тесто после добавления соды. Дать ему отдохнуть 10-15 минут — за это время оно станет более воздушным и объемным. Разогреть достаточное количество масла на сковороде, поддерживая огонь чуть ниже среднего.

Жарить оладьи до золотистого цвета с обеих сторон. Чтобы тесто не липло, ложку перед набором окунать в масло. Оладьи получаются пышными, мягкими и остаются такими же даже в холодном виде.

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