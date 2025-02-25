Оладки, які ніколи не опадають — ідеальний рецепт на сніданок

Ці оладки на сніданок завжди пухкі — вийдуть у всіх
Хочете, щоб оладки завжди були пишними і не опадали після смаження? Цей рецепт гарантує ідеальний результат з першого разу. Готуйте на сніданок і насолоджуйтеся ніжністю та легкістю цієї страви.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір (теплий, від 2,5% жирності) — 500 мл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 410-430 г;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з'єднати теплий кефір, сіль, цукор і яйце. Легко підігріти кефір у мікрохвильовці або на плиті, перемішати віночком до однорідності.
Додати більшу частину борошна, залишивши 1 ст. л. для подальшого змішування з содою. Замісити густе тісто. Окремо змішати залишену ложку борошна з содою, потім всипати цю суміш у тісто і добре перемішати лопаткою.
Не вимішувати тісто після додавання соди. Дати йому відпочити 10-15 хвилин — за цей час воно стане більш повітряним і об'ємним. Розігріти достатню кількість олії на сковороді, підтримуючи вогонь трохи нижче середнього.
Смажити оладки до золотистого кольору з обох боків. Щоб тісто не липло, ложку перед набором занурювати в олію. Оладки виходять пишними, м’якими і залишаються такими ж навіть у холодному вигляді.
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