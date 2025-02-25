Оладки, які ніколи не опадають — ідеальний рецепт на сніданок

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете, щоб оладки завжди були пишними і не опадали після смаження? Цей рецепт гарантує ідеальний результат з першого разу. Готуйте на сніданок і насолоджуйтеся ніжністю та легкістю цієї страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кефір (теплий, від 2,5% жирності) — 500 мл.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 410-430 г;

сода — 1 ч. л. без гірки;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати теплий кефір, сіль, цукор і яйце. Легко підігріти кефір у мікрохвильовці або на плиті, перемішати віночком до однорідності.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати більшу частину борошна, залишивши 1 ст. л. для подальшого змішування з содою. Замісити густе тісто. Окремо змішати залишену ложку борошна з содою, потім всипати цю суміш у тісто і добре перемішати лопаткою.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Не вимішувати тісто після додавання соди. Дати йому відпочити 10-15 хвилин — за цей час воно стане більш повітряним і об'ємним. Розігріти достатню кількість олії на сковороді, підтримуючи вогонь трохи нижче середнього.

Смажити оладки до золотистого кольору з обох боків. Щоб тісто не липло, ложку перед набором занурювати в олію. Оладки виходять пишними, м’якими і залишаються такими ж навіть у холодному вигляді.

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