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Эти зимние заготовки помогут пережить блэкаут — рекомендации консервации на зиму

4 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Зимние заготовки, которые помогут пережить блэкаут — советы по консервации на зиму
Заготовки на зиму. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Блэкауты могут стать реальностью этой зимой, но правильно подготовленные заготовки могут стать спасением. Узнайте, какие зимние консервации сохранят ваши продукты без холодильника и помогут сэкономить в холодное время года.

Про заготовки на зиму рассказали Факти ICTV

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Заготовки на зиму могут стать настоящим спасением во время отключений электроэнергии, когда холодильник не может выполнять свои функции. Эксперты утверждают, что в условиях возможных перебоев с электроснабжением домашняя консервация станет хорошей альтернативой для хранения продуктов.

Зима может быть сложной из-за продолжающихся атак на инфраструктуру Украины. Консервация, которая не зависит от холодильника, — это оптимальный способ сохранить продукты даже в случае длительных отключений электроэнергии.

Это особенно актуально, поскольку при отключении света на 8 часов или более холодильник перестает быть надежным хранилищем, а тепличные овощи могут пострадать.

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Консервация на зиму. Фото: Freepik

Экономист Олег Пендзин также акцентирует внимание на том, что консервация помогает не только сохранить продукты, но и сэкономить деньги, так как свежие овощи и фрукты зимой будут дорогими, а их импорт может столкнуться с трудностями. Он отмечает, что заготовки, хранящиеся в подвалах, — это надежная альтернатива холодильнику.

Популярные зимние заготовки и советы, какую соль лучше использовать для заготовок 

Наибольшей популярностью среди украинцев сейчас пользуется кабачковая икра — нежная, с чесноком и острым перцем. Однако, для того чтобы заготовки были качественными и безопасными, важно правильно выбирать соль.

Член-корреспондент Академии аграрных наук Украины, профессор Николай Пугачев, рекомендует использовать для консервации обычную каменную соль. Он предостерегает от использования йодированной и морской соли, так как они могут негативно сказаться на вкусе и качестве заготовок. Морская соль, по его словам, может иметь запах водорослей и примеси, что влияет на консервацию.

Мнение диетолога о пользе консервации

Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что консервация — это основной источник соли в зимний период. Однако она подчеркивает, что в таких продуктах практически не сохраняется витамин С, поскольку он разрушается при высокой температуре. По мнению эксперта, консервированные овощи теряют свою ценность и выступают больше как источник клетчатки, чем как полезные овощи.

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Заготовки на зиму. Фото: Freepik

Диетолог рекомендует искать альтернативу консервации, особенно сладким заготовкам. Например, ягоды и фрукты можно сушить, замораживать или делать пастилу без сахара. Также полезной альтернативой соленой консервации является квашение, которое сохраняет витамины и придает овощам соленый вкус без использования большого количества соли.

Таким образом, зимние заготовки не только помогут справиться с возможными отключениями света, но и при правильном подходе могут сохранить максимум пользы для здоровья.

Раньше мы писали о заготовке на зиму, которая должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки.

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Простой способ сохранить мясо при отключениях света — рецепт тушенки из курицы на зиму.

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