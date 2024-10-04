Зимние заготовки, которые помогут пережить блэкаут — советы по консервации на зиму

Эти зимние заготовки помогут пережить блэкаут — рекомендации консервации на зиму
Блэкауты могут стать реальностью этой зимой, но правильно подготовленные заготовки могут стать спасением. Узнайте, какие зимние консервации сохранят ваши продукты без холодильника и помогут сэкономить в холодное время года.
Про заготовки на зиму рассказали Факти ICTV.
Заготовки на зиму могут стать настоящим спасением во время отключений электроэнергии, когда холодильник не может выполнять свои функции. Эксперты утверждают, что в условиях возможных перебоев с электроснабжением домашняя консервация станет хорошей альтернативой для хранения продуктов.
Зима может быть сложной из-за продолжающихся атак на инфраструктуру Украины. Консервация, которая не зависит от холодильника, — это оптимальный способ сохранить продукты даже в случае длительных отключений электроэнергии.
Это особенно актуально, поскольку при отключении света на 8 часов или более холодильник перестает быть надежным хранилищем, а тепличные овощи могут пострадать.
Экономист Олег Пендзин также акцентирует внимание на том, что консервация помогает не только сохранить продукты, но и сэкономить деньги, так как свежие овощи и фрукты зимой будут дорогими, а их импорт может столкнуться с трудностями. Он отмечает, что заготовки, хранящиеся в подвалах, — это надежная альтернатива холодильнику.
Популярные зимние заготовки и советы, какую соль лучше использовать для заготовок
Наибольшей популярностью среди украинцев сейчас пользуется кабачковая икра — нежная, с чесноком и острым перцем. Однако, для того чтобы заготовки были качественными и безопасными, важно правильно выбирать соль.
Член-корреспондент Академии аграрных наук Украины, профессор Николай Пугачев, рекомендует использовать для консервации обычную каменную соль. Он предостерегает от использования йодированной и морской соли, так как они могут негативно сказаться на вкусе и качестве заготовок. Морская соль, по его словам, может иметь запах водорослей и примеси, что влияет на консервацию.
Мнение диетолога о пользе консервации
Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что консервация — это основной источник соли в зимний период. Однако она подчеркивает, что в таких продуктах практически не сохраняется витамин С, поскольку он разрушается при высокой температуре. По мнению эксперта, консервированные овощи теряют свою ценность и выступают больше как источник клетчатки, чем как полезные овощи.
Диетолог рекомендует искать альтернативу консервации, особенно сладким заготовкам. Например, ягоды и фрукты можно сушить, замораживать или делать пастилу без сахара. Также полезной альтернативой соленой консервации является квашение, которое сохраняет витамины и придает овощам соленый вкус без использования большого количества соли.
Таким образом, зимние заготовки не только помогут справиться с возможными отключениями света, но и при правильном подходе могут сохранить максимум пользы для здоровья.
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