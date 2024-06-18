Летняя ягода, дарящая молодость — кожа будет здоровой, а волосы крепкими

Девушка завтракает вкусными фруктами. Фото: istockphoto.com

Немногие знают, но самая полезная ягода для молодости и красоты — черная рябина или как ее еще называют арония. Она появляется уже в августе, а заготовки можно делать до конца сентября. Причем употребляют не только ягоды, из листьев делают чай, а из коры — лекарственные настойки.

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Какие витамины и полезные вещества содержит арония

Черноплодная рябина — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Она создана природой, чтобы исцелять и дарить красоту.

Так в составе аронии всегда много:

витаминов группы В;

витамина С;

витамина А;

витамина Е;

витамина К;

витамина Р;

аскорбиновой кислоты;

фолиевой кислоты;

йода;

магния;

железа;

бора;

марганца;

антиоксидантов.

Также черная рябина содержит до 10% фруктозы и глюкозы, поэтому ее можно употреблять людям с сахарным диабетом, а также соблюдающим диету.

В составе черноплодной рябины содержится пектин, отвечающий за выведение из организма вредных и радиоактивных веществ и тяжелых металлов.

Веточка черной рябины. Фото: depositphotos.com

Какие лечебные свойства имеет черная рябина

Эти вкуснейшие черные ягодки — секрет вечной молодости, красоты и здоровья. Благодаря содержанию полезных веществ, о которых мы упоминали выше, растение:

лечит сыпь и воспаление на коже;

борется со свободными радикалами, повреждающими клетки кожи, предотвращая старение;

борется со свободными радикалами, повреждающими клетки кожи, предотвращая старение; может способствовать сохранению и стимулированию продукции коллагена;

может способствовать сохранению и стимулированию продукции коллагена; укрепляет волосы, даря им здоровый блеск.

Также арония:

помогает бороться с гипертонией;

способствует нормализации АД;

предотвращает заболевания, связанные с хрупкостью сосудов;

уменьшает количество холестерина в крови;

предотвращает анемию;

предотвращает тревожные состояния;

укрепляет иммунитет;

укрепляет кости, хрящи и зубы;

улучшает зрение;

защищает репродуктивную систему женщины от болезней;

улучшает работу желчного пузыря и печени;

предотвращает онкологические заболевания;

регулирует процессы пищеварения.

Компот из черной рябины. Фото: istockphoto.com

Как употреблять в пищу черноплодную рябину и заготавливать на зиму

Ягоды рябины можно употреблять в свежем виде или готовить компоты, джемы, варенье. Кое-кто любит делать из аронии настойки, а кто-то сушит ягоды (при температуре до 60°C) и заваривает с ними чай. Также плоды нередко замораживают. А в свежем виде в холодильнике они могут храниться в течение 2 месяцев.

Кому нельзя употреблять черноплодную аронию

Лучше ограничить употребление ягод аронии людям с низким давлением, при гастритах и язвах желудка. Кроме этого, не следует злоупотреблять ягодой, поскольку плоды содержат кислоты, которые способны раздражать слизистую желудка и разрушать зубную эмаль, а высокое содержание витамина К в случае передозировки вызовет тошноту, диарею и сухость кожи.

Также вещества, содержащиеся в черноплодной рябине, способствуют сгущению крови, что при ненормированном употреблении может привести к образованию тромбов в организме.

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Напомним, мы писали, что названа самая полезная летняя ягода, которая выводит токсины и укрепляет иммунитет.

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