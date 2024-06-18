Летняя ягода, дарящая молодость — кожа будет здоровой, а волосы крепкими

Эта летняя ягода дарит молодость и красоту — срочно добавьте в свой рацион
Немногие знают, но самая полезная ягода для молодости и красоты — черная рябина или как ее еще называют арония. Она появляется уже в августе, а заготовки можно делать до конца сентября. Причем употребляют не только ягоды, из листьев делают чай, а из коры — лекарственные настойки.
Новини.LIVE рассказывает, какими полезными свойствами обладает черная рябина, как ее правильно потреблять и кому можно есть.
Какие витамины и полезные вещества содержит арония
Черноплодная рябина — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Она создана природой, чтобы исцелять и дарить красоту.
Так в составе аронии всегда много:
- витаминов группы В;
- витамина С;
- витамина А;
- витамина Е;
- витамина К;
- витамина Р;
- аскорбиновой кислоты;
- фолиевой кислоты;
- йода;
- магния;
- железа;
- бора;
- марганца;
- антиоксидантов.
Также черная рябина содержит до 10% фруктозы и глюкозы, поэтому ее можно употреблять людям с сахарным диабетом, а также соблюдающим диету.
В составе черноплодной рябины содержится пектин, отвечающий за выведение из организма вредных и радиоактивных веществ и тяжелых металлов.
Какие лечебные свойства имеет черная рябина
Эти вкуснейшие черные ягодки — секрет вечной молодости, красоты и здоровья. Благодаря содержанию полезных веществ, о которых мы упоминали выше, растение:
- лечит сыпь и воспаление на коже;
- борется со свободными радикалами, повреждающими клетки кожи, предотвращая старение;
- может способствовать сохранению и стимулированию продукции коллагена;
- укрепляет волосы, даря им здоровый блеск.
Также арония:
- помогает бороться с гипертонией;
- способствует нормализации АД;
- предотвращает заболевания, связанные с хрупкостью сосудов;
- уменьшает количество холестерина в крови;
- предотвращает анемию;
- предотвращает тревожные состояния;
- укрепляет иммунитет;
- укрепляет кости, хрящи и зубы;
- улучшает зрение;
- защищает репродуктивную систему женщины от болезней;
- улучшает работу желчного пузыря и печени;
- предотвращает онкологические заболевания;
- регулирует процессы пищеварения.
Как употреблять в пищу черноплодную рябину и заготавливать на зиму
Ягоды рябины можно употреблять в свежем виде или готовить компоты, джемы, варенье. Кое-кто любит делать из аронии настойки, а кто-то сушит ягоды (при температуре до 60°C) и заваривает с ними чай. Также плоды нередко замораживают. А в свежем виде в холодильнике они могут храниться в течение 2 месяцев.
Кому нельзя употреблять черноплодную аронию
Лучше ограничить употребление ягод аронии людям с низким давлением, при гастритах и язвах желудка. Кроме этого, не следует злоупотреблять ягодой, поскольку плоды содержат кислоты, которые способны раздражать слизистую желудка и разрушать зубную эмаль, а высокое содержание витамина К в случае передозировки вызовет тошноту, диарею и сухость кожи.
Также вещества, содержащиеся в черноплодной рябине, способствуют сгущению крови, что при ненормированном употреблении может привести к образованию тромбов в организме.
Ранее мы рассказывали, что известно о ягоде йошта и кому ее следует есть.
Напомним, мы писали, что названа самая полезная летняя ягода, которая выводит токсины и укрепляет иммунитет.
Также советуем вам узнать, что такое съедобная жимолость, какая она на вкус и почему очень полезна для организма.
Читайте Новини.LIVE!