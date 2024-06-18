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Эта летняя ягода дарит молодость и красоту — срочно добавьте в свой рацион

18 июня 2024 18:34
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Летняя ягода, дарящая молодость — кожа будет здоровой, а волосы крепкими
Девушка завтракает вкусными фруктами. Фото: istockphoto.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Немногие знают, но самая полезная ягода для молодости и красоты — черная рябина или как ее еще называют арония. Она появляется уже в августе, а заготовки можно делать до конца сентября. Причем употребляют не только ягоды, из листьев делают чай, а из коры — лекарственные настойки.

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Какие витамины и полезные вещества содержит арония

Черноплодная рябина — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Она создана природой, чтобы исцелять и дарить красоту.

Так в составе аронии всегда много:

  • витаминов группы В;
  • витамина С;
  • витамина А;
  • витамина Е;
  • витамина К;
  • витамина Р;
  • аскорбиновой кислоты;
  • фолиевой кислоты;
  • йода;
  • магния;
  • железа;
  • бора;
  • марганца;
  • антиоксидантов.

Также черная рябина содержит до 10% фруктозы и глюкозы, поэтому ее можно употреблять людям с сахарным диабетом, а также соблюдающим диету.

В составе черноплодной рябины содержится пектин, отвечающий за выведение из организма вредных и радиоактивных веществ и тяжелых металлов.

 

Какие витамины и полезные вещества содержат арония
Веточка черной рябины. Фото: depositphotos.com

Какие лечебные свойства имеет черная рябина

Эти вкуснейшие черные ягодки — секрет вечной молодости, красоты и здоровья. Благодаря содержанию полезных веществ, о которых мы упоминали выше, растение:

  • лечит сыпь и воспаление на коже;
  • борется со свободными радикалами, повреждающими клетки кожи, предотвращая старение;
  • может способствовать сохранению и стимулированию продукции коллагена;
  • укрепляет волосы, даря им здоровый блеск.

Также арония:

  • помогает бороться с гипертонией;
  • способствует нормализации АД;
  • предотвращает заболевания, связанные с хрупкостью сосудов;
  • уменьшает количество холестерина в крови;
  • предотвращает анемию;
  • предотвращает тревожные состояния;
  • укрепляет иммунитет;
  • укрепляет кости, хрящи и зубы;
  • улучшает зрение;
  • защищает репродуктивную систему женщины от болезней;
  • улучшает работу желчного пузыря и печени;
  • предотвращает онкологические заболевания;
  • регулирует процессы пищеварения.

 

Какие лечебные свойства имеет черноплодная рябина
Компот из черной рябины. Фото: istockphoto.com

Как употреблять в пищу черноплодную рябину и заготавливать на зиму

Ягоды рябины можно употреблять в свежем виде или готовить компоты, джемы, варенье. Кое-кто любит делать из аронии настойки, а кто-то сушит ягоды (при температуре до 60°C) и заваривает с ними чай. Также плоды нередко замораживают. А в свежем виде в холодильнике они могут храниться в течение 2 месяцев.

Кому нельзя употреблять черноплодную аронию

Лучше ограничить употребление ягод аронии людям с низким давлением, при гастритах и язвах желудка. Кроме этого, не следует злоупотреблять ягодой, поскольку плоды содержат кислоты, которые способны раздражать слизистую желудка и разрушать зубную эмаль, а высокое содержание витамина К в случае передозировки вызовет тошноту, диарею и сухость кожи.

Также вещества, содержащиеся в черноплодной рябине, способствуют сгущению крови, что при ненормированном употреблении может привести к образованию тромбов в организме.

 

Ранее мы рассказывали, что известно о ягоде йошта и кому ее следует есть.

Напомним, мы писали, что названа самая полезная летняя ягода, которая выводит токсины и укрепляет иммунитет.

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