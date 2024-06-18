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Ця літня ягода дарує молодість та красу — терміново додайте у свій раціон

18 червня 2024 17:54
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Літня ягода, що дарує молодість — шкіра буде здоровою, а волосся міцним
Дівчина снідає смачними фруктами. Фото: istockphoto.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Мало хто знає, але найкорисніша ягода для молодості та краси — чорноплідна горобина або як її ще називають аронія. Вона з'являється вже у серпні, а заготовки можна робити до кінця вересня. Причому вживають не тільки ягоди, з листя роблять чай, а з кори — лікарські настоянки.

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Новини.LIVE розповідає, якими корисними властивостями володіє чорноплідна горобина, як її правильно споживати та кому можна їсти.  

Які вітаміни та корисні речовини містить аронія

Чорноплідна горобина справжнє джерело вітамінів та корисних речовин. Вона створена природою, щоб зцілювати та дарувати красу. 

Так у складі аронії завжди багато: 

  • вітамінів групи В;
  • вітаміну С;
  • вітаміну А;
  • вітаміну Е;
  • вітаміну К;
  • вітаміну Р;
  • аскорбінової кислоти;
  • фолієвої кислоти;
  • йоду;
  • магнію;
  • заліза;
  • бору;
  • марганцю;
  • антиоксидантів. 

Також чорна горобина містить до 10% фруктози та глюкози, тому її можна вживати людям з цукровим діабетом, а також тим, хто дотримується дієти. 

У складі чорноплідної горобини міститься пектин, що відповідає за виведення з організму шкідливих і радіоактивних речовин та важких металів. 

 

Які вітаміни та корисні речовини містить аронія
Гілочка чорноплідної горобини. Фото: depositphotos.com

Які лікувальні властивості має чорноплідна горобина

Ці надзвичайно смачні чорні ягідки — секрет вічної молодості, краси та здоров'я. Завдяки вмісту корисних речовин, про які ми згадували вище, рослина:

  • лікує висипання та запалення на шкірі;
  • бореться з вільними радикалами, які пошкоджують клітини шкіри, запобігаючи старінню;
  • може сприяти збереженню і стимулюванню продукції колагену;
  • зміцнює волосся, даруючи йому здоровий блиск. 

Також аронія:

  • допомагає боротися з гіпертонією;
  • сприяє нормалізації артеріального тиску;
  • запобігає захворюванням, що пов’язані із крихкістю судин;
  • зменшує кількість холестерину в крові;
  • запобігає анемії;
  • запобігає тривожним станам;
  • зміцнює імунітет;
  • зміцнює кістки, хрящі та зуби;
  • покращує зір;
  • захищає репродуктивну систему жінки від хвороб;
  • покращує роботу жовчного міхура та печінки;
  • запобігає онкологічним захворюванням;
  • регулює процеси травлення.

 

Які лікувальні властивості має чорноплідна горобина
Компот з чорноплідної горобини. Фото: istockphoto.com

Як споживати чорноплідну горобину та заготовлювати на зиму

Ягоди горобини можна вживати у свіжому вигляді або готувати компоти, джеми, варення. Дехто любить робити з аронії настоянки, а хтось сушить ягоди (за температури до 60°C) та заварює з ними чай. Також плоди не рідко заморожують. А у свіжому вигляді у холодильнику вони можуть зберігатися протягом 2 місяців. 

Кому не можна вживати аронію чорноплідну

Краще обмежити вживання ягід аронії людям з низьким тиском, при гастритах та виразках шлунку. Окрім цього не варто зловживати ягодою, оскільки плоди містять кислоти, що здатні подразнювати слизову оболонку шлунку та руйнувати зубну емаль, а високий вміст вітаміну К у разі передозування викличе нудоту, діарею та сухість шкіри.

Також речовини, що містяться у чорноплідній горобині сприяють згущенню крові, що за ненормованого вживання може призвести до утворення тромбів в організмі.

 

Раніше ми розповідали, що відомо про ягоду йошта та кому її варто їсти.

Нагадаємо, ми писали, що названо найкориснішу літню ягоду, що виводить токсини та зміцнює імунітет.

Також радимо вам дізнатися, що таке їстівна жимолость, яка вона на смак та чому дуже корисна для організму. 

ягоди
користь
молодість
поради
здоров'я
чорноплідна горобина

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