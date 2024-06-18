Літня ягода, що дарує молодість — шкіра буде здоровою, а волосся міцним

Дівчина снідає смачними фруктами. Фото: istockphoto.com

Мало хто знає, але найкорисніша ягода для молодості та краси — чорноплідна горобина або як її ще називають аронія. Вона з'являється вже у серпні, а заготовки можна робити до кінця вересня. Причому вживають не тільки ягоди, з листя роблять чай, а з кори — лікарські настоянки.

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Які вітаміни та корисні речовини містить аронія

Чорноплідна горобина справжнє джерело вітамінів та корисних речовин. Вона створена природою, щоб зцілювати та дарувати красу.

Так у складі аронії завжди багато:

вітамінів групи В;

вітаміну С;

вітаміну А;

вітаміну Е;

вітаміну К;

вітаміну Р;

аскорбінової кислоти;

фолієвої кислоти;

йоду;

магнію;

заліза;

бору;

марганцю;

антиоксидантів.

Також чорна горобина містить до 10% фруктози та глюкози, тому її можна вживати людям з цукровим діабетом, а також тим, хто дотримується дієти.

У складі чорноплідної горобини міститься пектин, що відповідає за виведення з організму шкідливих і радіоактивних речовин та важких металів.

Гілочка чорноплідної горобини. Фото: depositphotos.com

Які лікувальні властивості має чорноплідна горобина

Ці надзвичайно смачні чорні ягідки — секрет вічної молодості, краси та здоров'я. Завдяки вмісту корисних речовин, про які ми згадували вище, рослина:

лікує висипання та запалення на шкірі;

бореться з вільними радикалами, які пошкоджують клітини шкіри, запобігаючи старінню;

бореться з вільними радикалами, які пошкоджують клітини шкіри, запобігаючи старінню; може сприяти збереженню і стимулюванню продукції колагену;

може сприяти збереженню і стимулюванню продукції колагену; зміцнює волосся, даруючи йому здоровий блиск.

Також аронія:

допомагає боротися з гіпертонією;

сприяє нормалізації артеріального тиску;

запобігає захворюванням, що пов’язані із крихкістю судин;

зменшує кількість холестерину в крові;

запобігає анемії;

запобігає тривожним станам;

зміцнює імунітет;

зміцнює кістки, хрящі та зуби;

покращує зір;

захищає репродуктивну систему жінки від хвороб;

покращує роботу жовчного міхура та печінки;

запобігає онкологічним захворюванням;

регулює процеси травлення.

Компот з чорноплідної горобини. Фото: istockphoto.com

Як споживати чорноплідну горобину та заготовлювати на зиму

Ягоди горобини можна вживати у свіжому вигляді або готувати компоти, джеми, варення. Дехто любить робити з аронії настоянки, а хтось сушить ягоди (за температури до 60°C) та заварює з ними чай. Також плоди не рідко заморожують. А у свіжому вигляді у холодильнику вони можуть зберігатися протягом 2 місяців.

Кому не можна вживати аронію чорноплідну

Краще обмежити вживання ягід аронії людям з низьким тиском, при гастритах та виразках шлунку. Окрім цього не варто зловживати ягодою, оскільки плоди містять кислоти, що здатні подразнювати слизову оболонку шлунку та руйнувати зубну емаль, а високий вміст вітаміну К у разі передозування викличе нудоту, діарею та сухість шкіри.

Також речовини, що містяться у чорноплідній горобині сприяють згущенню крові, що за ненормованого вживання може призвести до утворення тромбів в організмі.

Раніше ми розповідали, що відомо про ягоду йошта та кому її варто їсти.

Нагадаємо, ми писали, що названо найкориснішу літню ягоду, що виводить токсини та зміцнює імунітет.

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