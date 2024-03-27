Названа рыба, которая полезнее красной, но дешевле

Рыбный прилавок. Фото: Freepik

Ученые назвали два вида рыбы, которые, помимо того, что замедляют процессы старения, оказываются более полезными, чем красная рыба, и при этом доступны по цене втрое дешевле. Речь идет о скумбрии и сельди.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Согласно данным медиков, эти виды рыбы богаты жирными кислотами омега-3, которые борются с хроническим воспалением и оксидативным стрессом, препятствующими процессам старения.

Чем полезна сельдь

Сельдь — это одна из самых ценных рыбных пород, благодаря своему питательному составу и множеству полезных свойств. Вот несколько причин, почему сельдь следует включить в свой рацион.

Сельдь с луком. Фото: Freepik

Богатый источник омега-3 жирных кислот

Сельдь содержит значительное количество омега-3 жирных кислот, таких как эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). Эти жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов, снижают уровень холестерина в крови, улучшают мозговую функцию и помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Белок и минералы

Сельдь является отличным источником белка, который необходим для роста и восстановления тканей в организме. Кроме того, она содержит такие важные минералы, как железо, кальций и йод, которые играют ключевую роль в обмене веществ, поддержании здоровья костей и щитовидной железы.

Витамины

Сельдь обладает значительным содержанием витаминов группы B, таких как витамин B12 и ниацин. Витамин B12 необходим для нормального функционирования нервной системы и образования крови, а ниацин помогает поддерживать здоровье кожи и пищеварительной системы.

Филе сельди. Фото: Freepik

Защита от воспаления

Благодаря своему содержанию омега-3 жирных кислот, сельдь обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития различных хронических заболеваний, таких как артрит, астма и диабет.

Поддержка здоровья мозга

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в сельде, играют важную роль в поддержании здоровья мозга и улучшении когнитивных функций. Регулярное употребление сельди может помочь улучшить память, концентрацию и настроение.

В целом, сельдь является ценным источником питательных веществ, который может принести множество пользы для здоровья при правильном включении в рацион питания.

Чем полезна скумбрия

Скумбрия — это рыба, которая отличается не только своим вкусом, но и питательным составом, приносящим множество пользы для здоровья. Вот несколько причин, почему стоит включить скумбрию в свой рацион.

Филе скумбрии. Фото: Freepik

Высокое содержание омега-3 жирных кислот

Скумбрия является богатым источником омега-3 жирных кислот, таких как эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). Эти жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов, снижают уровень холестерина в крови, улучшают мозговую функцию и помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Белок и минералы

Скумбрия богата белком, который является важным строительным материалом для тканей и мышц организма. Кроме того, она содержит различные минералы, такие как железо, кальций, магний и фосфор, которые необходимы для поддержания здоровья костей, мышц и нервной системы.

Витамины

Скумбрия является хорошим источником витаминов группы B, включая витамин B12, ниацин и пиридоксин. Витамин B12 необходим для нормального функционирования нервной системы и образования крови, а ниацин помогает поддерживать здоровье кожи и пищеварительной системы.

Антиоксиданты

Скумбрия содержит антиоксиданты, такие как селен и витамин E, которые помогают защищать клетки организма от окислительного стресса и свободных радикалов, снижая риск развития различных заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Три скумбрии. Фото: Freepik

Поддержка здоровья мозга

Благодаря содержанию омега-3 жирных кислот, скумбрия может помочь улучшить когнитивные функции и поддерживать здоровье мозга. Регулярное употребление скумбрии связывают с улучшением памяти, концентрации и уменьшением риска развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В целом, скумбрия является ценным источником питательных веществ, который приносит множество пользы для здоровья при включении в разнообразный и сбалансированный рацион питания.

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