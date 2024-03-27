Названо рибу, яка корисніша за червону, але дешевшу

Рибний прилавок. Фото: Freepik

Вчені назвали два види риби, які, крім того, що уповільнюють процеси старіння, виявляються кориснішими, ніж червона риба, і при цьому доступні за ціною втричі дешевшими. Йдеться про скумбрію та оселедець.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

За даними медиків, ці види риби багаті на жирні кислоти омега-3, які борються з хронічним запаленням і оксидативним стресом, що перешкоджають процесам старіння.

Чим корисний оселедець

Оселедець — це одна з найцінніших рибних порід, завдяки своєму поживному складу та безлічі корисних властивостей. Ось кілька причин, чому оселедець слід включити до свого раціону.

Оселедець з цибулею. Фото: Freepik

Багате джерело омега-3 жирних кислот

Оселедець містить значну кількість омега-3 жирних кислот, таких як ейкозапентаєнова кислота (EPA) та докозагексаєнова кислота (DHA). Ці жирні кислоти відіграють важливу роль у підтримці здоров'я серця та судин, знижують рівень холестерину в крові, покращують мозкову функцію та допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Білок та мінерали

Оселедець є чудовим джерелом білка, який необхідний для зростання та відновлення тканин в організмі. Крім того, вона містить такі важливі мінерали, як залізо, кальцій та йод, які відіграють ключову роль в обміні речовин, підтримці здоров'я кісток та щитовидної залози.

Вітаміни

Оселедець має значний вміст вітамінів групи B, таких як вітамін B12 і ніацин. Вітамін B12 необхідний для нормального функціонування нервової системи та утворення крові, а ніацин допомагає підтримувати здоров'я шкіри та травної системи.

Філе оселедця. Фото: Freepik

Захист від запалення

Завдяки своєму вмісту омега-3 жирних кислот, оселедець має протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі та зменшити ризик розвитку різних хронічних захворювань, таких як артрит, астма та діабет.

Підтримка здоров'я мозку

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в оселедці, відіграють важливу роль у підтримці здоров'я мозку та покращенні когнітивних функцій. Регулярне вживання оселедця може допомогти покращити пам'ять, концентрацію та настрій.

В цілому, оселедець є цінним джерелом поживних речовин, яке може принести безліч користі для здоров'я при правильному включенні до раціону харчування.

Чим корисна скумбрія

Скумбрія — це риба, яка відрізняється не лише своїм смаком, але й поживним складом, що приносить велику користь для здоров'я. Ось кілька причин, чому варто включити скумбрію до свого раціону.

Філе скумбрії. Фото: Freepik

Високий вміст омега-3 жирних кислот

Скумбрія є багатим джерелом омега-3 жирних кислот, таких як ейкозапентаєнова кислота (EPA) та докозагексаєнова кислота (DHA). Ці жирні кислоти відіграють важливу роль у підтримці здоров'я серця та судин, знижують рівень холестерину в крові, покращують мозкову функцію та допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Білок та мінерали

Скумбрія багата на білок, який є важливим будівельним матеріалом для тканин і м'язів організму. Крім того, вона містить різні мінерали, такі як залізо, кальцій, магній та фосфор, які необхідні для підтримки здоров'я кісток, м'язів та нервової системи.

Вітаміни

Скумбрія є гарним джерелом вітамінів групи B, включаючи вітамін B12, ніацин та піридоксин. Вітамін B12 необхідний для нормального функціонування нервової системи та утворення крові, а ніацин допомагає підтримувати здоров'я шкіри та травної системи.

Антиоксиданти

Скумбрія містить антиоксиданти, такі як селен і вітамін E, які допомагають захищати клітини організму від окисного стресу та вільних радикалів, знижуючи ризик розвитку різних захворювань, включаючи рак та серцево-судинні захворювання.

Три скумбрії. Фото: Freepik

Підтримка здоров'я мозку

Завдяки вмісту омега-3 жирних кислот, скумбрія може допомогти покращити когнітивні функції та підтримувати здоров'я мозку. Регулярне вживання скумбрії пов'язують із поліпшенням пам'яті, концентрації та зменшенням ризику розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Скумбрія є цінним джерелом поживних речовин, яке приносить безліч користі для здоров'я при включенні до різноманітного та збалансованого раціону харчування.

Раніше ми писали про насіння льону – профілактика від раку та інсульту, але потрібно знати, як правильно використати.

Ще ми розповідали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про диво-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років — два простих інгредієнти.