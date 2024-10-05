Жареный картофель, вкуснее любого другого — узнайте секрет, известный только единицам

Жареный картофель. Фото: klopotenko.com

Хотите, чтобы ваш жареный картофель всегда был вкуснее любого другого? Есть один простой секрет, который знают только единицы, но сегодня вы сможете узнать его и приготовить настоящий кулинарный шедевр!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Чтобы жареный картофель получался с хрустящей корочкой, румяный, вкусный, нужно правильно подбирать сорт картофеля именно для жарки и правильно его готовить.

Способ приготолвения

Картошку очистить и нарезать так, как вам удобно для жарки: кружочками, соломкой или кубиками. После этого картофель следует просушить бумажными полотенцами, посыпать мукой и тщательно перемешать.

Разогреть масло на сковороде и выложить подготовленный картофель для обжаривания. Во время жарки можно дополнительно посыпать картофель мукой — это не повредит вкусу блюда, а лишь прибавит хрустящей корочки.

Если вы любите картофель с луком или чесноком, их можно добавить на этапе жарки. Не забыть о свежей зелени и черном переце для более насыщенного вкуса.

Жареный картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Если есть время, можно обойтись без муки. Просто обжарить картофель небольшими порциями, выкладывая его сначала на бумажные полотенца для удаления лишнего жира, а затем на тарелку.

Еще один вариант — смешать муку с солью, перцем и специями для картофеля, а затем обжарить ее в такой панировке. Это сделает блюдо еще более ароматным и вкусным.

Для дополнительного вкуса в конце жарки можно добавить нарезанную соломкой копченую колбасу. Это придаст блюду особый аромат и сделает его более оригинальным.

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