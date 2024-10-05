Смажена картопля, смачніша за будь-яку іншу — дізнайтеся секрет, відомий лише одиницям

Смажена картопля. Фото: klopotenko.com

Хочете, щоб ваша смажена картопля завжди була смачнішою за будь-яку іншу? Є один простий секрет, який знають лише одиниці, але сьогодні ви зможете дізнатися про нього і приготувати справжній кулінарний шедевр!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Щоб смажена картопля виходила з хрусткою скоринкою, рум’яна, смачна, потрібно правильно підбирати сорт картоплі саме для смаження та правильно її готувати.

Спосіб приготування

Картоплю очистити і нарізати так, як вам зручно для смаження: кружальцями, соломкою або кубиками. Після цього картоплю слід просушити паперовими рушниками, посипати борошном і ретельно перемішати.

Розігріти олію на сковороді та викласти підготовлену картоплю для обсмажування. Під час смаження можна додатково посипати картоплю борошном — це не зашкодить смаку страви, а лише додасть хрусткої скоринки.

Якщо ви любите картоплю з цибулею або часником, їх можна додати на етапі смаження. Не забути про свіжу зелень та чорний перець для більш насиченого смаку.

Смажена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо є час, можна обійтися без борошна. Просто обсмажити картоплю невеликими порціями, викладаючи її спочатку на паперові рушники для видалення зайвого жиру, а потім на тарілку.

Ще один варіант — змішати борошно з сіллю, перцем і спеціями для картоплі, а потім обсмажити її в такій паніровці. Це зробить страву ще більш ароматною та смачною.

Для додаткового смаку наприкінці смаження можна додати нарізану соломкою копчену ковбасу. Це додасть страві особливого аромату і зробить її більш оригінальною.

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