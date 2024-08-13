Очень вкусное блюдо из фарша и капусты — пошаговый рецепт

Этот ужин побил все рекорды — очень вкусное блюдо из фарша и капусты
Очень вкусное блюдо из фарша и капусты , которое станет настоящим хитом. Простой в приготовлении, но невероятно аппетитный, этот рецепт обязательно станет вашим любимым вариантом для быстрой и вкусной ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee .
Вам понадобится:
- фарш 500-600 г;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- капуста 300 г;
- соль, черный молотый перец;
- томатный соус 500 г;
- лавровый лист 1 шт.
Способ приготовления
Натереть морковь на крупной терке. Мелко нарезать лук. Нашинковать капусту.
Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, затем капусту. Обжарить 15 минут до мягкости капусты.
Добавить овощи к фаршу. Посолить и поперчить. Сформировать котлеты и обжарить их с обеих сторон.
Залейте томатным соусом, положите лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить 15-20 минут.
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