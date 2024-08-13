Очень вкусное блюдо из фарша и капусты — пошаговый рецепт

Котлеты с капустой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусное блюдо из фарша и капусты , которое станет настоящим хитом. Простой в приготовлении, но невероятно аппетитный, этот рецепт обязательно станет вашим любимым вариантом для быстрой и вкусной ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee .

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Вам понадобится:

фарш 500-600 г;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

капуста 300 г;

соль, черный молотый перец;

томатный соус 500 г;

лавровый лист 1 шт.

Способ приготовления

Натереть морковь на крупной терке. Мелко нарезать лук. Нашинковать капусту.

Нарезка капусты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, затем капусту. Обжарить 15 минут до мягкости капусты.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить овощи к фаршу. Посолить и поперчить. Сформировать котлеты и обжарить их с обеих сторон.

Котлеты и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залейте томатным соусом, положите лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить 15-20 минут.

Тефтели в томатном соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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