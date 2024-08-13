Дуже смачна страва з фаршу та капусти – покроковий рецепт

Ця вечеря побила всі рекорди —дуже смачна страва з фаршу та капусти
Дуже смачна страва з фаршу та капусти, яка стане справжнім хітом. Простий у приготуванні, але неймовірно апетитний, цей рецепт обов'язково стане вашим улюбленим варіантом для швидкої та смачної вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш 500-600 г;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- капуста 300 г;
- сіль, чорний мелений перець;
- томатний соус 500 г;
- лавровий лист 1 шт.
Спосіб приготування
Натерти моркву на великій тертці. Дрібно нарізати цибулю. Нашаткувати капусту.
Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, потім капусту. Обсмажити 15 хвилин до м'якості капусти.
Додати овочі до фаршу. Посолити та поперчити. Сформувати котлети та обсмажити їх з обох боків.
Залийте томатним соусом, покладіть лавровий лист. Накрити кришкою та гасити 15-20 хвилин.
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