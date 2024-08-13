Дуже смачна страва з фаршу та капусти – покроковий рецепт

Котлети із капустою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна страва з фаршу та капусти, яка стане справжнім хітом. Простий у приготуванні, але неймовірно апетитний, цей рецепт обов'язково стане вашим улюбленим варіантом для швидкої та смачної вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш 500-600 г;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

капуста 300 г;

сіль, чорний мелений перець;

томатний соус 500 г;

лавровий лист 1 шт.

Спосіб приготування

Натерти моркву на великій тертці. Дрібно нарізати цибулю. Нашаткувати капусту.

Нарізка капусти. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву, потім капусту. Обсмажити 15 хвилин до м'якості капусти.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати овочі до фаршу. Посолити та поперчити. Сформувати котлети та обсмажити їх з обох боків.

Котлети та соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залийте томатним соусом, покладіть лавровий лист. Накрити кришкою та гасити 15-20 хвилин.

Тефтелі у томатному соусі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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