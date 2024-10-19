Интересный рецепт "Кровавой Мэри" — идеальный напиток для осенних вечеров

Интересный рецепт "Кровавой Мэри" — идеально для осенних вечеров
Ищете идеальный напиток для осеннего вечера? "Кровавая Мэри" по этому интересному рецепту точно станет вашим фаворитом. Легкий в приготовлении коктейль с насыщенным вкусом — отличное дополнение к теплым встречам и уютным вечерам.
Новини.LIVE нашли для вас интересный рецепт приготовления "Кровавой Мэри".
Вам понадобится:
- 45 мл водки;
- 90 мл томатного сока;
- 15 мл лимонного сока;
- 2-3 капли соуса Табаско (по вкусу);
- 2-3 капли вустерширского соуса;
- щепотка соли и черного перца;
- 1 стебель сельдерея (для украшения);
- 1 кружочек лимона (для украшения);
- кубики льда.
Способ приготовления
Возьмите высокий бокал и заполните его кубиками льда. В шейкере смешайте водку, томатный сок, лимонный сок, соус Табаско, соус вустерширский, соль и перец. Закройте шейкер и хорошо взболтайте в течение 10 секунд, чтобы все ингредиенты соединились.
Осторожно перелейте напиток из шейкера в подготовленный бокал со льдом. Вставьте стебель сельдерея в бокал и добавьте кружочки лимона на край для эффектной подачи.
Совет
Для более пикантного вкуса можно добавить еще несколько капель соуса Табаско или чуть-чуть натертого хрена.
"Кровавая Мэри" готова — наслаждайтесь идеальным напитком для осенних вечеров или на праздничных мероприятиях.
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