Интересный рецепт "Кровавой Мэри" — идеальный напиток для осенних вечеров

"Кровавая Мэри". Фото: Freepik

Ищете идеальный напиток для осеннего вечера? "Кровавая Мэри" по этому интересному рецепту точно станет вашим фаворитом. Легкий в приготовлении коктейль с насыщенным вкусом — отличное дополнение к теплым встречам и уютным вечерам.

Новини.LIVE нашли для вас интересный рецепт приготовления "Кровавой Мэри".

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Вам понадобится:

45 мл водки;

90 мл томатного сока;

15 мл лимонного сока;

2-3 капли соуса Табаско (по вкусу);

2-3 капли вустерширского соуса;

щепотка соли и черного перца;

1 стебель сельдерея (для украшения);

1 кружочек лимона (для украшения);

кубики льда.

Способ приготовления

Возьмите высокий бокал и заполните его кубиками льда. В шейкере смешайте водку, томатный сок, лимонный сок, соус Табаско, соус вустерширский, соль и перец. Закройте шейкер и хорошо взболтайте в течение 10 секунд, чтобы все ингредиенты соединились.

Томатный коктейль. Фото: Freepik

Осторожно перелейте напиток из шейкера в подготовленный бокал со льдом. Вставьте стебель сельдерея в бокал и добавьте кружочки лимона на край для эффектной подачи.

Коктейль "Кровавая Мэри". Фото: Freepik

Совет

Для более пикантного вкуса можно добавить еще несколько капель соуса Табаско или чуть-чуть натертого хрена.

"Кровавая Мэри" готова — наслаждайтесь идеальным напитком для осенних вечеров или на праздничных мероприятиях.

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