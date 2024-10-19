Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Интересный рецепт "Кровавой Мэри" — идеально для осенних вечеров arrow

Интересный рецепт "Кровавой Мэри" — идеально для осенних вечеров

19 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Интересный рецепт "Кровавой Мэри" — идеальный напиток для осенних вечеров
"Кровавая Мэри". Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идеальный напиток для осеннего вечера? "Кровавая Мэри" по этому интересному рецепту точно станет вашим фаворитом. Легкий в приготовлении коктейль с насыщенным вкусом — отличное дополнение к теплым встречам и уютным вечерам.

Новини.LIVE нашли для вас интересный рецепт приготовления "Кровавой Мэри". 

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 45 мл водки;
  • 90 мл томатного сока;
  • 15 мл лимонного сока;
  • 2-3 капли соуса Табаско (по вкусу);
  • 2-3 капли вустерширского соуса;
  • щепотка соли и черного перца;
  • 1 стебель сельдерея (для украшения);
  • 1 кружочек лимона (для украшения);
  • кубики льда.

Способ приготовления 

Возьмите высокий бокал и заполните его кубиками льда. В шейкере смешайте водку, томатный сок, лимонный сок, соус Табаско, соус вустерширский, соль и перец. Закройте шейкер и хорошо взболтайте в течение 10 секунд, чтобы все ингредиенты соединились.

null
Томатный коктейль. Фото: Freepik

Осторожно перелейте напиток из шейкера в подготовленный бокал со льдом. Вставьте стебель сельдерея в бокал и добавьте кружочки лимона на край для эффектной подачи.

null
Коктейль "Кровавая Мэри". Фото: Freepik

Совет

Для более пикантного вкуса можно добавить еще несколько капель соуса Табаско или чуть-чуть натертого хрена.

"Кровавая Мэри" готова — наслаждайтесь идеальным напитком для осенних вечеров или на праздничных мероприятиях. 

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

Еще мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

сельдерей алкоголь коктейль рецепты томатный сок

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:02 На заседании G7 Умеров призвал ускорить поставки военной помощи

21:00 Миколенко вернулся на поле и провел хороший матч за Эвертон

20:54 Очередной обмен и встреча с Барро — вечернее обращение Зеленского

20:39 Адские кадры с фронта — бойцы ВСУ отомстили за побратимов

20:25 Дожди, туманы, мороз — Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

20:13 Приглашение Украины в НАТО — о чем Байден договорился с европейскими лидерами

20:00 Повестка гражданину, находящемуся в больнице — что делать

19:59 В Киевской области произошел пожар в квартире — погибла женщина

19:58 Лубинец встретился с главой МИД Франции Барро — обсудили защиту прав украинских детей

19:55 Грибной сезон в Украине — как действовать в случае отравления

21:02 На заседании G7 Умеров призвал ускорить поставки военной помощи

21:00 Миколенко вернулся на поле и провел хороший матч за Эвертон

20:54 Очередной обмен и встреча с Барро — вечернее обращение Зеленского

20:39 Адские кадры с фронта — бойцы ВСУ отомстили за побратимов

20:25 Дожди, туманы, мороз — Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

20:13 Приглашение Украины в НАТО — о чем Байден договорился с европейскими лидерами

20:00 Повестка гражданину, находящемуся в больнице — что делать

19:59 В Киевской области произошел пожар в квартире — погибла женщина

19:58 Лубинец встретился с главой МИД Франции Барро — обсудили защиту прав украинских детей

19:55 Грибной сезон в Украине — как действовать в случае отравления

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают