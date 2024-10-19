Цікавий рецепт "Кривавої Мері" — ідеальний напій для осінніх вечорів

Цікавий рецепт "Кривавої Мері" — ідеально для осінніх вечорів
Шукаєте ідеального напою для осіннього вечора? "Кривава Мері" за цим цікавим рецептом точно стане вашим фаворитом. Легкий у приготуванні коктейль з насиченим смаком — чудовий додаток до теплих зустрічей та затишних вечорів.
Новини.LIVE знайшли для вас цікавий рецепт приготування "Кривавої Мері".
Вам знадобиться:
- 45 мл горілки;
- 90 мл томатного соку;
- 15 мл лимонного соку;
- 2-3 краплі соусу Табаско (за смаком);
- 2-3 краплі вустерширського соусу;
- щіпка солі та чорного перцю;
- 1 стебло селери (для прикраси);
- 1 кружальце лимона (для прикраси);
- кубики льоду.
Спосіб приготування
Візьміть високий келих і заповніть кубиками льоду. У шейкері змішайте горілку, томатний сік, лимонний сік, соус Табаско, вустерширський соус, сіль і перець. Закрийте шейкер і добре збовтайте протягом 10 секунд, щоб усі інгредієнти з'єдналися.
Обережно перелийте напій із шейкера у підготовлений келих із льодом. Вставте стебло селери в келих і додайте кружечки лимона на край для ефектної подачі.
Порада
Для більш пікантного смаку можна додати ще кілька крапель соусу Табаско або трохи натертого хрону.
"Кривава Мері" готова — насолоджуйтесь ідеальним напоєм для осінніх вечорів або на святкових заходах.
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