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Цікавий рецепт "Кривавої Мері" — ідеально для осінніх вечорів

19 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Цікавий рецепт "Кривавої Мері" — ідеальний напій для осінніх вечорів
"Кривава Мері". Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідеального напою для осіннього вечора? "Кривава Мері" за цим цікавим рецептом точно стане вашим фаворитом. Легкий у приготуванні коктейль з насиченим смаком — чудовий додаток до теплих зустрічей та затишних вечорів.

Новини.LIVE знайшли для вас цікавий рецепт приготування "Кривавої Мері".

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Вам знадобиться:

  • 45 мл горілки;
  • 90 мл томатного соку;
  • 15 мл лимонного соку;
  • 2-3 краплі соусу Табаско (за смаком);
  • 2-3 краплі вустерширського соусу;
  • щіпка солі та чорного перцю;
  • 1 стебло селери (для прикраси);
  • 1 кружальце лимона (для прикраси);
  • кубики льоду.

Спосіб приготування

Візьміть високий келих і заповніть кубиками льоду. У шейкері змішайте горілку, томатний сік, лимонний сік, соус Табаско, вустерширський соус, сіль і перець. Закрийте шейкер і добре збовтайте протягом 10 секунд, щоб усі інгредієнти з'єдналися.

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Томатний коктейль. Фото: Freepik

Обережно перелийте напій із шейкера у підготовлений келих із льодом. Вставте стебло селери в келих і додайте кружечки лимона на край для ефектної подачі.

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Коктейль Кривава Мері. Фото: Freepik

Порада

Для більш пікантного смаку можна додати ще кілька крапель соусу Табаско або трохи натертого хрону.

"Кривава Мері" готова — насолоджуйтесь ідеальним напоєм для осінніх вечорів або на святкових заходах.

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