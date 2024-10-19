Цікавий рецепт "Кривавої Мері" — ідеальний напій для осінніх вечорів

"Кривава Мері". Фото: Freepik

Шукаєте ідеального напою для осіннього вечора? "Кривава Мері" за цим цікавим рецептом точно стане вашим фаворитом. Легкий у приготуванні коктейль з насиченим смаком — чудовий додаток до теплих зустрічей та затишних вечорів.

Новини.LIVE знайшли для вас цікавий рецепт приготування "Кривавої Мері".

Читайте також:

Вам знадобиться:

45 мл горілки;

90 мл томатного соку;

15 мл лимонного соку;

2-3 краплі соусу Табаско (за смаком);

2-3 краплі вустерширського соусу;

щіпка солі та чорного перцю;

1 стебло селери (для прикраси);

1 кружальце лимона (для прикраси);

кубики льоду.

Спосіб приготування

Візьміть високий келих і заповніть кубиками льоду. У шейкері змішайте горілку, томатний сік, лимонний сік, соус Табаско, вустерширський соус, сіль і перець. Закрийте шейкер і добре збовтайте протягом 10 секунд, щоб усі інгредієнти з'єдналися.

Томатний коктейль. Фото: Freepik

Обережно перелийте напій із шейкера у підготовлений келих із льодом. Вставте стебло селери в келих і додайте кружечки лимона на край для ефектної подачі.

Коктейль Кривава Мері. Фото: Freepik

Порада

Для більш пікантного смаку можна додати ще кілька крапель соусу Табаско або трохи натертого хрону.

"Кривава Мері" готова — насолоджуйтесь ідеальним напоєм для осінніх вечорів або на святкових заходах.

Раніше ми розповідали, чим снідати на початку осені, щоб зміцнити імунітет.

Ще ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.