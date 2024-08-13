Целые баклажаны на зиму за 10 минут без стерилизации – пошаговый рецепт

Целые баклажаны на зиму за 10 минут без стерилизации — пикантная закуска на все случаи
Целые баклажаны на зиму за 10 минут без стерилизации — это быстрый и простой способ приготовить острую закуску, которая станет отличным дополнением к любому блюду. Этот рецепт позволяет сохранить вкус и текстуру баклажанов, не тратя много времени и усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимые домашние блюда.
Вам понадобится (на одну 1,5 банка):
- баклажаны 1 кг;
- чеснок 3 зубков;
- соль 0,5 ст. ложки;
- сахар 1 ст. ложки;
- уксус 25 мл;
- лавровый лист 1 шт.;
- перец горошек 7 шт.;
- вода кипятков 500 мл.
Способ приготовления
Баклажаны помыть и отрезать хвостики. В кипящую воду погружаем баклажаны. Маленькие баклажаны варить 4-5 минут, а большие 7-8 минут.
Нарезать чеснок. На дно банки кладем лавровый лист, перец горошком, чеснок. Баклажаны складываем в банки.
В каждую банку добавляем половину столовой ложки соли, одну столовую ложку сахара и 25 г 9% уксуса.
Заливаем кипятком вверх. Закрываем крышками и оставляем до охлаждения.
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