Целые баклажаны на зиму за 10 минут без стерилизации – пошаговый рецепт

Баклажаны на тарелке. Фото: Freepik

Целые баклажаны на зиму за 10 минут без стерилизации — это быстрый и простой способ приготовить острую закуску, которая станет отличным дополнением к любому блюду. Этот рецепт позволяет сохранить вкус и текстуру баклажанов, не тратя много времени и усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимые домашние блюда.

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Вам понадобится (на одну 1,5 банка):

баклажаны 1 кг;

чеснок 3 зубков;

соль 0,5 ст. ложки;

сахар 1 ст. ложки;

уксус 25 мл;

лавровый лист 1 шт.;

перец горошек 7 шт.;

вода кипятков 500 мл.

Способ приготовления

Баклажаны помыть и отрезать хвостики. В кипящую воду погружаем баклажаны. Маленькие баклажаны варить 4-5 минут, а большие 7-8 минут.

Баклажаны в воде. Фото: YouTube @Любимые домашние блюда

Нарезать чеснок. На дно банки кладем лавровый лист, перец горошком, чеснок. Баклажаны складываем в банки.

Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Любимые домашние блюда

В каждую банку добавляем половину столовой ложки соли, одну столовую ложку сахара и 25 г 9% уксуса.

Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Любимые домашние блюда

Заливаем кипятком вверх. Закрываем крышками и оставляем до охлаждения.

Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Любимые домашние блюда

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