Цілі баклажани на зиму за 10 хвилин без стерилізації — покроковий рецепт

Баклажани на тарілці. Фото: Freepik

Цілі баклажани на зиму за 10 хвилин без стерилізації — це швидкий і простий спосіб приготувати гостру закуску, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви. Цей рецепт дозволяє зберегти смак і текстуру баклажанів, не витрачаючи багато часу та зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Улюблені домашні страви.

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Вам знадобиться (на одну 1,5 банку):

баклажани 1 кг;

часник 3 зубків;

сіль 0,5 ст. ложки;

цукор 1 ст. ложки;

оцет 25 мл;

лавровий лист 1 шт.;

перець горошок 7 шт.;

вода кип'яток 500 мл.

Спосіб приготування

Баклажани помити та відрізати хвостики. В киплячу воду занурюємо баклажани. Маленькі баклажани варити 4-5 хвилин, а великі 7-8 хвилин.

Баклажани в воді. Фото: YouTube @Улюбленідомашністрави

Нарізати часник. На дно банки кладемо лавровий лист, перець горошком, часник. Баклажани складаємо в банки.

Баклажани в банці. Фото: YouTube @Улюбленідомашністрави

В кожну банку додаємо піловину столової ложки солі, одну столову ложку цукру та 25 г 9% оцту.

Баклажани в банці. Фото: YouTube @Улюбленідомашністрави

Заливаємо окропом до верху. Закриваємо кришками та залишаємо до охолодження.

Баклажани в банці. Фото: YouTube @Улюбленідомашністрави

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