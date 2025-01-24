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Эту выпечку готовили на украинскую свадьбу — старый рецепт шишек

24 января 2025 05:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Старинный рецепт праздничных шишек - рецепт выпечки, которую готовили на украинскую свадьбу
Праздничные шишки. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Старовинные праздничные шишки — это не просто выпечка, а настоящий символ украинской свадьбы. Нежное тесто, аромат и традиции, которые передавались из поколения в поколение. Приготовьте это уникальное блюдо дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Львовские пляцки.

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Вам понадобится:

  • мука — 750-780 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • масло — 75 г;
  • масло — 30 мл;
  • свежие дрожжи — 30 г;
  • сахар — 190 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • вода — 115 мл.

Способ приготовления

Подгреть молоко до комнатной температуры. Добавить 20 г сахара, размешать до полного растворения. Раскрошить дрожжи в молоко, добавить 200 г просеянной муки, перемешать до консистенции густой сметаны.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Накрыть полотенцем и оставить при комнатной температуре на 25 минут.

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Добавление муки. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

В миску разбить 3 яйца, добавить белок от четвертого яйца (желток оставить для смазывания). Добавить ванильный сахар, 70 г обычного сахара и соль, перемешать до однородности. Перелить яичную смесь к опаре, перемешать. Растопить масло, охладить до комнатной температуры и добавить в тесто. Просеять остальную муку, постепенно добавить к смеси, вымешивая ложкой, а затем руками примерно 10 минут.

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Формовка теста. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Чтобы тесто стало плотным и хорошо держало форму, в конце вымешивания добавить порциями растительное масло. Сформировать из теста шар, положить в миску, накрыть полотенцем и оставить при комнатной температуре на 1,5-2 часа, пока тесто не увеличится вдвое или втрое.

простой рецепт свадебных шишек
Шишки из теста. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Перемять тесто, разделить на кусочки по 100 г. Сформировать из каждого кусочка колбаску, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут. Раскатать каждую колбаску длиной 60 см, приплюснуть ее, чтобы получить полоску.

вкусные и простые свадебные шишки
Готовые шишки. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Сделать на полоске надрезы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Скрутить полоску в рулет, слегка расправить, чтобы придать форму шишки. Переложить шишки на застеленный пергаментом противень, накрыть полотенцем и оставить на 20-25 минут.

Перемешать желток с 15 мл воды, смазать шишки этой смесью. Оставить еще на 5 минут, затем выпекать в разогретой до 210 °C духовке 25 минут.

Приготовить сироп, растворив 100 г сахара в 100 мл воды. Горячие булочки сразу смазать сиропом. По желанию присыпать сахарной пудрой.

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