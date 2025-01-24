Старовинний рецепт святкових шишок — рецепт випічки, яку готували на українське весілля

Святкові шишки. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Старовинні святкові шишки — це не просто випічка, а справжній символ українського весілля. Ніжне тісто, аромат і традиції, які передавалися з покоління в покоління. Приготуйте цю унікальну страву вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Львівські пляцки.

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Вам знадобиться:

борошно — 750-780 г;

яйця — 4 шт.;

молоко — 250 мл;

масло — 75 г;

олія — 30 мл;

свіжі дріжджі — 30 г;

цукор — 190 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

вода — 115 мл.

Спосіб приготування

Підігріти молоко до кімнатної температури. Додати 20 г цукру, розмішати до повного розчинення. Розкришити дріжджі в молоко, додати 200 г просіяного борошна, перемішати до консистенції густої сметани.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Накрити рушником і залишити при кімнатній температурі на 25 хвилин.

Додавання борошна. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

У миску розбити 3 яйця, додати білок від четвертого яйця (жовток залишити для змащування). Додати ванільний цукор, 70 г звичайного цукру та сіль, перемішати до однорідності. Перелити яєчну суміш до опари, перемішати. Розтопити масло, охолодити до кімнатної температури й додати до тіста. Просіяти решту борошна, поступово додати до суміші, вимішуючи ложкою, а потім руками приблизно 10 хвилин.

Формування тіста. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Щоб тісто стало щільним і добре тримало форму, наприкінці вимішування додати порціями олію. Сформувати з тіста кулю, покласти в миску, накрити рушником і залишити при кімнатній температурі на 1,5-2 години, поки тісто не збільшиться вдвічі чи втричі.

Шишки з тіста. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Перем’яти тісто, розділити на шматочки по 100 г. Сформувати з кожного шматочка ковбаску, накрити рушником і залишити на 10 хвилин. Розкачати кожну ковбаску завдовжки 60 см, приплюснути її, щоб отримати смужку.

Готові шишки. Фото: Скриншот YouTube @MedunyaSolodunya

Зробити на смужці надрізи на відстані 1-1,5 см один від одного. Скрутити смужку в рулет, злегка розправити, щоб надати форму шишки. Перекласти шишки на застелене пергаментом деко, накрити рушником і залишити на 20-25 хвилин.

Перемішати жовток із 15 мл води, змастити шишки цією сумішшю. Залишити ще на 5 хвилин, потім випікати в розігрітій до 210°C духовці 25 хвилин.

Приготувати сироп, розчинивши 100 г цукру в 100 мл води. Гарячі булочки одразу змастити сиропом. За бажанням присипати цукровою пудрою.

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