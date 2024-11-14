Новый год 2025 – какой фрукт категорически нельзя ставить на стол.

Зеленая змея. Фото: Freepik

Новогодний стол 2025 года имеет особое значение, ведь символом станет мудрая Змея. Астрологи предостерегают, что некоторые продукты, в том числе один популярный фрукт, могут нести нежелательную энергию. Читайте, что не стоит ставить на праздничный стол, чтобы встретить год в гармонии и покое.

Новини.LIVE подготовили информацию от астрологов и специалистов по фэн-шуй, которые предостерегают от определенных блюд и продуктов, которые могут нарушить энергетический баланс года.

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Празднование Нового года 2025 года, когда символом будет мудрая и наблюдательная Змея, требует особого внимания к праздничному столу.

Одним из таких нежелательных продуктов стал определенный фрукт, имеющий потенциал нести "холодную" и даже конфликтную энергию, которая не понравится символу года.

Змея, как считается, обладает сильной чувствительностью к энергетике продуктов. Она ценит тепло, гармонию и комфорт. А вот цитрусовые, особенно грейпфруты, не подходят для праздничного стола на этот год.

Цитрусовые фрукты

Считается, что его горьковатый вкус может символизировать препятствия, задержки и конфликты, которые могут помешать достижению желаемого в 2025 году. Поэтому грейпфрут может нести нежелательную энергетику, создающую определенный "охлаждающий" эффект и снижающий гармонию в доме.

Апельсины и мандарины. Фото: Freepik

Кроме грейпфрута, некоторые источники также упоминают о лимонах и лаймах, которые тоже могут ассоциироваться с лишней горечью и символизировать "кислоту" в межличностных отношениях и событиях года.

Вместо них лучше выбрать сладкие, яркие и сочные фрукты, олицетворяющие жизнерадостность и процветание. К примеру, мандарины и апельсины имеют яркий цвет, символизирующий благосостояние, а их сладкий вкус будет символом удачи и благополучия.

Нарезанный грейпфрут. Фото: Freepik

Поэтому, если вы планируете встречать Новый год 2025 с соблюдением всех рекомендаций, стоит подумать о том, чтобы исключить из меню горькие цитрусовые и предпочесть те фрукты, которые способствуют гармонии, радости и процветанию.

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