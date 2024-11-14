Новий рік 2025 — який фрукт категорично не можна ставити на стіл.

Зелена змія. Фото: Freepik

Новорічний стіл 2025 року має особливе значення, адже символом стане мудра Змія. Астрологи застерігають, що деякі продукти, зокрема, один популярний фрукт, можуть нести небажану енергію. Читайте, що саме не варто ставити на святковий стіл, щоб зустріти рік у гармонії та спокої.

Новини.LIVE підготували інформацію від астрологів і фахівців з фен-шуй, які застерігають від певних страв і продуктів, які можуть порушити енергетичний баланс року.

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Одним з таких небажаних продуктів став певний фрукт, який має потенціал нести "холодну" та навіть конфліктну енергію, що не сподобається символу року.

Змія, як вважається, має сильну чутливість до енергетики продуктів. Вона цінує тепло, гармонію і затишок. А ось цитрусові, особливо грейпфрут, не підходять для святкового столу на цей рік.

Цитрусові фрукти

Вважається, що його гіркуватий смак може символізувати перешкоди, затримки і конфлікти, які можуть завадити досягненню бажаного у 2025 році. Тому грейпфрут може нести небажану енергетику, яка створює певний "охолоджувальний" ефект і знижує гармонію в домі.

Апельсини та мандарини. Фото: Freepik

Крім грейпфрута, деякі джерела також згадують про лимони і лайми, які теж можуть асоціюватися із зайвою гіркотою і символізувати "кислоту" в міжособистісних стосунках та подіях року.

Замість них краще обрати солодкі, яскраві та соковиті фрукти, які уособлюють життєрадісність і процвітання. Наприклад, мандарини та апельсини мають яскравий колір, що символізує добробут, а їхній солодкий смак буде символом удачі і добробуту.

Нарізаний грейпфрут. Фото: Freepik

Тому, якщо ви плануєте зустрічати Новий рік 2025 з дотриманням усіх рекомендацій, варто подумати про те, щоб виключити з меню гіркі цитрусові і віддати перевагу тим фруктам, які сприяють гармонії, радості та процвітанню.

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