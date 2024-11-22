Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Этого популярного овоща не должно быть на новогоднем столе 2025 arrow

Этого популярного овоща не должно быть на новогоднем столе 2025

22 ноября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Этого овоща не должно быть на новогоднем столе в год Змеи — узнайте, почему
Зеленая змея. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

В Новый год 2025, который пройдет под знаком Змеи, важно не только правильно выбрать блюда, но и остерегаться некоторых продуктов. Узнайте, почему этот овощ не должен появиться на вашем праздничном столе і як єто повлияет на удачу в новом году.

Новини.LIVE расскажут, какого овоща не должно быть на новогоднем столе в 2025 году. 

Читайте также:

В Новый год 2025, который проходит под знаком Змеи, выбор продуктов для праздничного стола имеет не только кулинарное, но и эзотерическое значение. Многие люди следуют традициям, веря, что некоторые продукты могут повлиять на удачу, здоровье или финансовое благополучие в наступающем году. Одним из таких продуктов, который категорически не рекомендуется использовать на новогоднем столе в год Змеи, является картофель.

какого овоща не должно быть на новогоднем столе в 2025
Картофель и лук. Фото: Freepik

Почему именно картофель

Картофель — продукт, который многими воспринимается как символ достатка и уюта. Но с точки зрения народных примет в год Змеи его употребление может привести к негативным последствиям. Считается, что картофель "поглощает" негативную энергию и может привести к неудачам, особенно если его использовать в день, когда начинаются важные события, такие как праздники.

Картофель в народных приметах

В народных приметах часто говорится о том, что картофель имеет двойственную природу. В одной из традиций говорится, что он может притягивать материальное благополучие, а в другой — что он может вызывать застой, особенно если используется в избыточных количествах.

Кроме того, картофель является "земным" продуктом, а Змея по китайскому гороскопу — это животное, которое символизирует мудрость, интуицию и трансформацию. Слишком "земные" продукты, как картофель, могут быть несовместимы с этим энергичным и трансформирующим знаком.

Что приготовить вместо картофеля

Если вы хотите придерживаться традиций и не рисковать в Новый год 2025, рекомендуется заменить картофель на более подходящие продукты, такие как капуста, морковь, свекла и помидоры. Эти овощи считаются более гармоничными для стола в год Змеи. Они не только принесут удачу и процветание, но и прекрасно дополнят праздничные блюда, придавая им яркий и свежий вкус.

Капуста, например, считается овощем, который очищает и укрепляет энергию, способствует преображению и очищению. Это идеальный выбор для новогоднего стола, когда каждый хочет начать новый год с чистого листа и наполнить свою жизнь положительными событиями. Морковь же является символом плодородия и роста, а свекла добавляет силы и здоровья.

Как разнообразить новогодний стол

Отказавшись от картофеля, вы можете приготовить разнообразные закуски и основные блюда, не уступающие по вкусу и красоте. Например, вместо традиционного картофельного пюре можно подать пюре из цветной капусты или тушеную капусту с морковью. Они не только украсят ваш стол, но и принесут удачу в новом году.

Не забывайте, что каждый овощ и каждый ингредиент на праздничном столе несет свою энергетику и влияет на атмосферу года. Следуйте старинным традициям и верьте в магию праздников!

Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025.

приметы Астрология картошка рецепты Новый год 2025 2025 год Зеленая Деревянная Змея

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:21 В Укргидрометцентре предупредили об опасности на дорогах Киевщины

21:13 Юноша передавал россиянам фото ТЦК и ТЭС в Днепре — что решил суд

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

20:33 В Харькове раздался взрыв

20:14 Путин анонсировал новые "испытания" ракеты "Орешник"

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:05 Наследие без "штампа в паспорте" — получит ли гражданский партнер

20:02 Нас не подолати — Ющенко посетил выставку событий на Майдане

20:01 Этого популярного овоща не должно быть на новогоднем столе 2025

20:00 Как присоединиться к ВСУ через Lobby X — правила и преимущества

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

21:21 В Укргидрометцентре предупредили об опасности на дорогах Киевщины

21:13 Юноша передавал россиянам фото ТЦК и ТЭС в Днепре — что решил суд

20:33 В Харькове раздался взрыв

20:14 Путин анонсировал новые "испытания" ракеты "Орешник"

20:05 Наследие без "штампа в паспорте" — получит ли гражданский партнер

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:02 Нас не подолати — Ющенко посетил выставку событий на Майдане

20:01 Этого популярного овоща не должно быть на новогоднем столе 2025

20:00 Как присоединиться к ВСУ через Lobby X — правила и преимущества

19:55 Синоптики предупредили об опасных погодных условиях завтра

19:31 В ВР предлагают новые наказания за нарушение правил обгона авто

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото