Цього овочу не повинно бути на новорічному столі на рік Змії — дізнайтеся чому

Зелена змія. Фото: Freepik

У Новий рік 2025, який пройде під знаком Змії, важливо не тільки правильно вибрати страви, але й остерігатися деяких продуктів. Дізнайтеся, чому цей овоч не повинен з'являтися на вашому святковому столі і як це впливатиме на удачу в новому році.

Новини.LIVE розкажуть, якого овочу не має бути на новорічному столі у 2025 році.

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У Новий рік 2025, який проходить під знаком Змії, вибір продуктів для святкового столу має не лише кулінарне, а й езотеричне значення. Багато людей додержуються традицій, вірячи, що деякі продукти можуть вплинути на удачу, здоров'я або фінансовий добробут наступного року. Одним із таких продуктів, який категорично не рекомендується використовувати на новорічному столі на рік Змії, є картопля.

Картопля та цибуля. Фото: Freepik

Чому саме картопля

Картопля — продукт, який багатьма сприймається як символ достатку та затишку. Але з погляду народних прикмет у рік Змії його вживання може призвести до негативних наслідків. Вважається, що картопля "поглинає" негативну енергію і може призвести до невдач, особливо якщо її використовувати в день, коли починаються важливі події, такі як свята.

Картопля в народних прикметах

У народних прикметах часто йдеться про те, що картопля має подвійну природу. В одній із традицій говориться, що вона може притягувати матеріальний добробут, а в іншій — що вона може викликати застій, особливо якщо використовується у надлишкових кількостях.

Крім того, картопля є "земним" продуктом, а Змія, за китайським гороскопом, — це тварина, яка символізує мудрість, інтуїцію та трансформацію. Занадто "земні" продукти, як картопля, можуть бути несумісні з цим енергійним і трансформуючим знаком.

Що приготувати замість картоплі

Якщо ви хочете дотримуватися традицій і не ризикувати в Новий рік 2025, рекомендується замінити картоплю більш відповідними продуктами, такими як капуста, морква, буряк і помідори. Ці овочі вважаються більш гармонійними для столу на рік Змії. Вони не тільки принесуть удачу та процвітання, але й чудово доповнять святкові страви, надаючи їм яскравого та свіжого смаку.

Капуста, наприклад, вважається овочем, який очищує та зміцнює енергію, сприяє перетворенню та очищенню. Це ідеальний вибір для новорічного столу, коли кожен хоче розпочати новий рік із чистого аркуша та наповнити своє життя позитивними подіями. Морква є символом родючості і зростання, а буряк додає сили і здоров'я.

Як урізноманітнити новорічний стіл

Відмовившись від картоплі, ви можете приготувати різноманітні закуски та основні страви, які не поступаються смаком та красою. Наприклад, замість традиційного картопляного пюре можна подати пюре із цвітної капусти або тушковану капусту з морквою. Вони не лише прикрасять ваш стіл, а й принесуть успіх у новому році.

Не забувайте, що кожен овоч та кожен інгредієнт на святковому столі несе свою енергетику та впливає на атмосферу року. Дотримуйтесь старовинних традицій і вірте в магію свят!

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